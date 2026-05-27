Samsung redefinește viitorul AI Living cu cea mai recentă inovație în domeniul televizoarelor – Micro RGB Ⓟ

Samsung Electronics Co., Ltd. prezintă astăzi cea mai nouă generație de televizoare bazate pe inteligență artificială și experiențe conectate, consolidându-și poziția de lider de două decenii ca brandul numărul unu de televizoare din lume.

Samsung continuă să redefinească divertismentul la domiciliu prin inovații de pionierat în domeniul ecranelor, inclusiv introducerea tehnologiei Micro RGB, alături de funcții avansate bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a face televizoarele mai inteligente, mai personale și perfect integrate în viața de zi cu zi.

Micro RGB – O nouă eră a tehnologiei ecranelor

În centrul gamei Samsung 2026 se află televizorul Micro RGB, o descoperire revoluționară în ingineria ecranelor, care redefinește modul în care culorile sunt redate.

Spre deosebire de televizoarele convenționale care se bazează pe iluminare de fundal albă și filtre de culoare, Micro RGB utilizează LED-uri roșii, verzi și albastre controlate individual – fiecare mai mic de 100 de micrometri – pentru a produce direct culori.

Rezultatul este o experiență de vizionare fără egal, cu luminozitate și contrast excepționale, precum și o reproducere realistă a culorilor – atingând o acoperire a culorilor de 100% conform standardului BT.2020.

Lansată inițial cu un model de 115 inch, Samsung extinde gama Micro RGB în 2026 cu un nou ecran de referință de 130 inch, alături de o gamă mai largă care cuprinde dimensiuni de 55, 65, 75, 85 și 100 inch, aducând această tehnologie de nouă generație în cȃt mai multe case.

Experiența este îmbunătățită și mai mult de Micro RGB AI Engine, care optimizează imaginea și sunetul în timp real, cadru cu cadru. Prin controlul precis al luminozității, al contrastului și a detaliilor din umbre, acesta oferă o experiență de vizionare extrem de captivantă și naturală pentru toate tipurile de conținut.

Gama Micro RGB va fi disponibilă în Europa începând din luna mai.

Televizoare mai inteligente și mai personalizate cu Vision AI Companion

Televizoarele Samsung 2026 introduc Vision AI Companion, un partener inteligent conceput pentru a face interacțiunea cu televizorul mai naturală și mai intuitivă.

Datorită înțelegerii avansate a modului în care vorbești, poți solicita televizorului informații, recomandări sau asistență în timp real – fie că urmărești un meci de fotbal care te ține cu sufletul la gură, cauți rețete dintr-o emisiune de gătit sau găsești experiențe locale inspirate de ceea ce vezi pe ecran. Funcțiile bazate pe AI includ:

Optimizarea imaginii cu AI : procesorul AI al Samsung analizează tipul de conținut redat, apoi optimizează imaginea și sunetul pentru a se potrivi – fie că este vorba de optimizarea tonurilor sau a pieselor muzicale, scopul său este de a utiliza cele mai bune culori pentru acțiunea afișată.

AI Sound Controller Pro: prima soluție care vă permite să personalizați fiecare element al mixului audio al televizorului în timp real, totul cu comenzi vocale simple și contextuale.

Modul AI Football: oferă cel mai bun loc pentru a urmări toată acțiunea, recunoscând meciul de pe ecran și optimizând setările pentru o experiență similară cu cea de pe stadion, chiar în propria sufragerie.

Important, Vision AI Companion este disponibil pe toată gama de televizoare din 2026 – inclusiv pe modelele UHD.

Extinderea inovației OLED cu vizionare fără reflexii

Samsung continuă să-și dezvolte gama OLED în 2026, extinzând tehnologia Glare-Free la mai multe modele, inclusiv S90H, S95H și S99H.

Prin reducerea reflexiilor fără a compromite acuratețea culorilor, tehnologia Glare-Free asigură o experiență de vizionare consistentă și realistă în orice condiții de iluminare – fie că vizionezi conținut în timpul zilei sau evenimente sportive seara.

Modelul de vârf S99H introduce, de asemenea, un design rafinat cu un suport de perete Zero Gap, care permite o instalare elegantă, care îmbunătățește atât estetica, cât și ușurința montării.

Televizoare concepute pentru fiecare stil de viață

Samsung continuă să reimagineze rolul televizorului în casă, cu produse concepute pentru a reflecta stilurile de viață și spațiile individuale.

The Frame Pro se bazează pe iconicul televizor lifestyle Samsung, combinând calitatea imaginii Neo QLED fără reflexii cu un design inspirat de artă și o cutie Wireless One Connect pentru o configurare mai flexibilă.

Samsung prezintă, de asemenea, Movingstyle, un ecran inteligent portabil, all-in-one, cu baterie încorporată și interacțiune tactilă, conceput pentru a se deplasa fără efort între spații – de la sufragerii la birouri la domiciliu – reflectând natura flexibilă și în continuă evoluție a vieții moderne.

Sunet și design impresionant

Cele mai recente inovații audio Samsung completează poziția sa de lider în domeniul televizoarelor, odată cu introducerea modelelor Music Studio 5 și 7, disponibile la vânzare începând cu luna mai 2026, boxe Wi-Fi proiectate în colaborare cu Erwan Bouroullec. Combinând estetica rafinată cu sunetul de înaltă fidelitate, acestea aduc un nou nivel de căldură și expresivitate sistemelor audio de acasă.

Pentru evenimente mai mari, Sound Tower oferă un sunet puternic, care umple întreaga încăpere, alături de funcția dinamică Party Lights, ce îți permite să îl personalizezi în culorile echipei tale preferate, înaintea unei veri pline de competiții sportive.

Construit pentru viitor: securitate și durabilitate

Pe măsură ce AI devine esențial pentru experiența de acasă, Samsung își consolidează angajamentul față de securitate și valoare pe termen lung.

Toate televizoarele din 2026 sunt protejate de Samsung Knox Security, care protejează datele personale și dispozitivele conectate, oferind în același timp șapte ani de actualizări ale sistemului de operare Tizen, şi asigurând acces continuu la cele mai noi funcții, capabilități AI și îmbunătățiri de securitate.

Viitorul divertismentului începe acasă cu Micro RGB, Vision AI și o atenție continuă acordată designului și personalizării, Samsung intră într-o nouă eră a inovației în materie de televizoare.

Prin combinarea tehnologiei de ultimă generație cu experiențe inedite pentru utilizatori, Samsung nu numai că își menține poziția de lider mondial în domeniul televizoarelor, ci continuă să extindă limitele tehnologiei TV.

Detalii precomandă



Ofertă specială de precomandă este valabilă în perioada 4 mai – 31 mai 2026.

Televizoarele din noua gamă Samsung 2026 pot fi precomandate la partenerii comerciali Samsung.

La achiziția oricărui model din seria 2026, Samsung Micro RGB, Mini LED, The Movingstyle, OLED sau The Frame, clienții vor primi cadou până la 2 soundbar-uri perfect compatibile, plătind doar prețul televizorului.

În plus, sunt disponibile beneficii exclusive: o garanție de până la 4 ani pentru televizorul precomandat, livrare și instalare gratuită.

Pentru mai multe informații sau pentru a precomanda produsele Samsung TV, vă invităm să vizitați partenerii comerciali Samsung de pe teritoriul Republicii Moldova și pe adresa: https://www.samsung.com/ua/moldova/launch-offer/md/