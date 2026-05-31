Generația Z din Japonia a devenit dependentă de serviciile de car-sharing a mașinilor de lux, precum Ferrari.

Despre acest lucru relatează publicația Carscoops.

Modelul serviciului presupune că un grup de câteva persoane dețin împreună un automobil pe parcursul unui an. În același timp, participanții plătesc nu costul complet al mașinii, ci doar amortizarea estimată pentru această perioadă, precum și cheltuielile pentru parcare, întreținere, asigurare și taxe.

Unul dintre utilizatorii serviciului este Kanzi Hiraïua, în vârstă de 24 de ani, care a obținut dreptul de coproprietate asupra unui Ferrari 360 Modena second-hand. Fiecare coproprietar poate folosi automobilul până la 50 de zile pe an.

Rendez-Vous funcționează exclusiv cu mașini second-hand. Flota cuprinde atât modele clasice din anii 1950, cât și mașini sportive moderne și supercaruri. Potrivit Nikkei Asia, serviciul este deosebit de popular printre generația Z, iar lista de așteptare pentru participare a ajuns deja la aproximativ 3.500 de persoane.

Reprezentantul companiei, Ryota Asaoka, a declarat că cheltuielile ridicate pentru deținerea unui automobil devin un obstacol serios pentru persoanele în jurul vârstei de 20 de ani. Potrivit lui, serviciul are scopul de a reduce povara financiară și de a oferi posibilitatea unui număr mai mare de tineri să se bucure de condus.

Interesul pentru astfel de soluții crește pe fondul scăderii popularității transportului personal în Japonia. Conform unui sondaj recent, 33% dintre japonezii în vârstă de 20 de ani nu sunt interesați să cumpere un automobil. Un studiu separat realizat de Toyota a arătat că unul dintre principalele motive pentru renunțarea la deținerea unei mașini rămân costurile ridicate de achiziție și întreținere.