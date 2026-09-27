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rupor.md logorupor
27 Septembrie 2026, 12:30
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Peste 300 de sate din Moldova riscă să rămână fără comunicare regulată cu centrele raionale

Peste 300 de localități rurale din Moldova nu mai au legături regulate de transport cu centrele raionale sau cu orașele mari.

Peste 300 de sate din Moldova riscă să rămână fără comunicare regulată cu centrele raionale.
Peste 300 de sate din Moldova riscă să rămână fără comunicare regulată cu centrele raionale.

Despre acest lucru a declarat președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), Oleg Alexa, relatează rupor.md.

Potrivit lui, principala problemă constă în nerentabilitatea multor rute rurale. Creșterea prețurilor la combustibil, numărul mic de pasageri și majorarea cheltuielilor de exploatare nu le permit transportatorilor să-și continue activitatea pe anumite rute.

«Avem deja sate în Moldova care nu mai au legătură cu centrele raionale și capitala. Pentru că transportul a devenit nerentabil», a declarat Oleg Alexa.

Reprezentanții transportatorilor menționează că situația este deosebit de dificilă în satele slab populate, cu un flux mic de pasageri. Veniturile din vânzarea biletelor nu mai acoperă acolo cheltuielile pentru efectuarea curselor.

Ca urmare, unele rute au fost reduse sau închise complet. Locuitorii satelor riscă să rămână fără acces regulat la centrele raionale, instituțiile publice, spitale, piețe și alte servicii necesare.

Oleg Alexa a atras atenția și asupra incertitudinii privind reforma administrativ-teritorială. O posibilă reorganizare a raioanelor și a centrelor administrative poate modifica fluxurile de transport existente și poate necesita revizuirea rețelei de rute.

Transportatorii consideră că, fără măsuri care să facă rutele rurale viabile din punct de vedere economic, numărul localităților fără transport regulat ar putea crește.

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