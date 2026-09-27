Ceban a cerut explicații privind situația de pe Nistru: Apa este practic oprită.

Primarul Chișinăului Ion Ceban susține că situația pe Nistru devine tot mai complicată și acuză autoritățile centrale de informarea insuficientă a publicului cu privire la negocierile referitoare la volumul de apă din râu.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, primarul a declarat că „apa este practic sistată” și că situația nu mai depinde de municipiul Chișinău, ci este determinată de deciziile luate la nivel național, relatează alerta.md.

Ceban a cerut Guvernului să explice public ce se negociază și în ce condiții Moldova va continua să primească apă din Nistru. El susține că a solicitat în repetate rânduri includerea reprezentanților Primăriei Chișinău în Comisia Nistreană, astfel încât autoritățile municipale să poată participa direct la discuții și să ofere date despre situația de la stația de captare a apei.

Declarațiile primarului au fost făcute pe fundalul negocierilor dintre Moldova și Ucraina privind regimul de deversare a apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Potrivit Ministerului Mediului, partea ucraineană a propus inițial să direcționeze spre Moldova un volum de apă echivalent cu aportul în lacul de acumulare — circa 22 m³/s, în timp ce debitul menținut la acel moment era de aproximativ 60 m³/s. Chișinăul oficial nu a acceptat reducerea bruscă a volumului de apă, iar negocierile au continuat.

Ion Ceban respinge, de asemenea, criticile la adresa stației de captare a apei din Vadul lui Vodă. Primarul susține că infrastructura municipală funcționează în regim normal și că, în timpul verii, au fost efectuate lucrări care ar trebui să asigure funcționarea stației în condițiile unui nivel scăzut al apei în Nistru.

Totodată, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat recent că situația hidrologică rămâne dificilă din cauza aportului redus de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk. Potrivit acestuia, rezervele de apă din lacul de acumulare au ajuns la un nivel foarte scăzut, iar autoritățile monitorizează permanent situația și poartă negocieri cu partea ucraineană pentru a asigura un debit suficient în aval.

Ceban a mai declarat că autoritățile trebuie să informeze populația despre evoluția situației și eventualele măsuri care ar putea fi necesare în cazul unei reduceri suplimentare a debitului Nistrului.