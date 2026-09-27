RCA în Moldova s-a ieftinit cu 13,4%, dar o parte din despăgubiri întârzie.

După liberalizarea parțială a tarifelor RCA în Moldova, costul mediu al poliței a scăzut cu aproximativ 13,4%.

Totodată, datele Comisiei Naționale a Pieței Financiare arată că o parte dintre despăgubirile de asigurare sunt plătite cu încălcarea termenelor stabilite, relatează agora.md.

Din 14 ianuarie 2025, în Moldova este în vigoare liberalizarea parțială a tarifelor RCA. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, aceasta a dus la scăderea costului mediu al poliței interne de la circa 1 449 la 1 254,7 lei.

Astfel, prețul mediu al poliței a scăzut cu 13,4%. Totodată, piața RCA internă s-a redus cu 4,9% în 2025.

În pofida reducerii costului polițelor, rapiditatea plății despăgubirilor de asigurare rămâne una dintre problemele pieței.

Potrivit datelor analizate de Ioniță, în 54,4% dintre cazurile verificate de Comisia Națională a Pieței Financiare, despăgubirile au fost plătite în decurs de 30 de zile.

În decurs de 90 de zile au fost soluționate 91,4% dintre dosare. Totuși, în 8,6% dintre cazuri a fost depășit termenul stabilit de lege.

Există întârzieri și la anumite etape ale procedurii. În aproximativ 23% dintre cazuri, banii au fost plătiți cu întârziere după adoptarea deciziei corespunzătoare. În alte 14,3% dintre cazuri a fost constatată o întârziere în informarea clientului despre decizia adoptată.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, după liberalizarea pieței asigurărilor, companiile trebuie să concureze nu doar prin costul poliței, ci și prin calitatea serviciilor.

«Primul indicator extrem de important este câte persoane își primesc banii în primele 30 de zile. Acest lucru arată viteza de lucru a companiei», — a declarat economistul.

Totodată, rata plăților pentru RCA internă a crescut. În 2026, aceasta a ajuns la circa 57,2%, față de 55% cu un an mai devreme.

Ioniță atrage atenția și asupra structurii pieței moldovenești de asigurări. Asigurările auto reprezintă circa 68–70% din aceasta, în timp ce asigurările de viață constituie doar aproximativ 3%.

Astfel, schimbările din segmentul RCA au un impact semnificativ asupra întregii piețe de asigurări din țară. Pe de o parte, liberalizarea tarifelor a dus la reducerea costului polițelor, iar pe de altă parte, rămâne actuală problema plății la timp către clienți.