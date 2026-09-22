Rotmar Strategies: Stocuri reale, decizii corecte — inventariere profesională fără să oprești activitatea Ⓟ

Orice companie cu depozit sau rețea de magazine din Moldova se confruntă cu aceeași problemă ascunsă: diferența dintre stocul scriptic și stocul real. Sistemul arată că ai marfă — depozitul spune altceva.

Livrările se blochează, vânzările se pierd, deciziile de aprovizionare se iau pe baza unor cifre greșite.

Aceste pierderi ascunse se acumulează luni de zile, invizibil, fără ca nimeni să știe exact de unde vin sau cât costă.

De ce inventarierea internă nu rezolvă problema

Personalul propriu face zece lucruri simultan. Inventarierea cu angajații tăi înseamnă activitate oprită, oameni obosiți și rezultate nesigure. Nu pentru că nu vor — ci pentru că inventarierea profesională e o meserie separată, cu instrumente și procese dedicate.

Cum funcționează inventarierea externalizată cu Rotmar Strategies

Rotmar Strategies SRL din Chișinău vine cu echipă proprie instruită și echipament dedicat de scanare — tu nu implici personalul propriu și nu oprești activitatea. Inventarierea se face în intervalul orar convenit cu clientul, inclusiv după închiderea programului.

Echipa este dimensionată exact după volumul și specificul fiecărui client. Numărăm stocurile, identificăm diferențele faptic-scriptic, etichetăm și organizăm produsele.

Ai intrări mari de marfă și depozitul nu face față? Echipa Rotmar recepționează, verifică și etichetează totul — rapid și fără erori.

Pe tot parcursul procesului urmărești inventarierea online, în timp real. La final primești datele imediat și raportul complet cu diferențele faptic-scriptic în 24 ore. Acuratețe de 99%.

Nu mai ghici ce ai în stoc. Știi exact — și poți lua decizii corecte.

Servicii de inventariere stocuri Moldova — Rotmar Strategies:



Inventariere stocuri pentru companii din retail, producție, distribuție și HoReCa — Chișinău și toată Moldova

Recepție marfă și etichetare

Monitorizare online în timp real

Raport faptic-scriptic în 24 ore

Echipă, echipament și software propriu Rotmar Strategies

📞 +373 (61) 007711

🌐 www.rotmar.md