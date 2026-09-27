Zelenski: Rușii vor să-i lase pe ucraineni fără Internet.

Rusia desfășoară o operațiune de atacare a centrelor de date și infrastructurii de comunicații din Ucraina, pentru a priva cetățenii de acces la internet și servicii digitale.

Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, relatează RBC-Ucraina, citând canalul său de Telegram.

Potrivit șefului statului, inamicul încearcă în mod deliberat să distrugă infrastructura digitală a țării, însă serviciile ucrainene și mediul de afaceri iau deja măsuri operative pentru a contracara amenințarea.

„Scopul rușilor este simplu: să-i lase pe ucraineni fără internet, să ne lase fără comunicații, fără serviciile digitale corespunzătoare. Contracarăm operativ acest lucru", a subliniat Zelenski.

Amintim că, în ultimele zile, trupele ruse și-au intensificat loviturile țintite asupra infrastructurii digitale și a obiectivelor de comunicații din capitală.

În special, în dimineața zilei de 26 septembrie, în urma unei serii de lovituri inamice, centrul de date Cosmonova a suferit distrugeri semnificative. Astfel, obiectivul a fost grav avariat și și-a încetat complet activitatea.

Lovirea centrelor de date a provocat probleme tehnice sistemice - emisia mai multor posturi TV din Ucraina a fost perturbată și au apărut defecțiuni la furnizori.

Totodată, experții subliniază că inamicul nu va reuși să lase complet țara fără comunicații.

După cum a menționat consilierul președintelui, Serhii Beskrestnov "Flash", întreaga Ucraină nu va rămâne fără internet datorită canalelor de comunicații cât mai distribuite, chiar și în pofida atacurilor constante ale Federației Ruse asupra infrastructurii informaționale.