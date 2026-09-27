Vițu a numit semnele succesului Stratcom: Mândria de țară și dorința de a plăti impozite.

Directoarea Stratcom, Liliana Vițu, a explicat în funcție de ce indicatori va evalua succesul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării pe durata mandatului său.

Printre acestea se numără dorința locuitorilor Republicii Moldova de a apăra țara, mândria de cetățenie și disponibilitatea de a plăti impozite. Despre aceasta a vorbit șefa Centrului în podcastul Ziarul de Gardă, transmite rupor.md.

Potrivit Lilianei Vițu, Centrul elaborează un indice al rezilienței naționale pentru a studia stările de spirit din societate.

„Acest indice măsoară lucruri precum dorința de a apăra statul și disponibilitatea de a face acest lucru, mândria de a fi cetățean al Republicii Moldova, sentimentul de apartenență la această țară. De asemenea, dorința de a fi un cetățean disciplinat, de a plăti impozite, pentru că astfel contribui la economia și dezvoltarea țării. Chiar și dorința de a reveni acasă sau de a nu pleca”, a spus ea.

Vițu a explicat în ce condiții va considera activitatea Centrului drept una de succes:

„Dacă vom observa o creștere a acestor indicatori, care, sper, va depăși marja de eroare a sondajului de 3%, atunci voi spune că Centrul și-a adus contribuția. Am reușit nu doar să asigurăm comunicarea strategică, ci și să desfășurăm o activitate punctuală, bine gândită, care a schimbat atitudinea oamenilor și a consolidat sentimentul de apartenență la țară și mândria de cetățenia Republicii Moldova”.