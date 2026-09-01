Geely Atlas 4x4 în versiunea de top Flagship+ la 26 880 de dolari Ⓟ

Geely Atlas, în versiunea de top cu tracțiune integrală, motor turbo de 2,0 l și transmisie automată cu 8 trepte, este disponibil la prețul special de 26.880 $.

Avantajul este de 5 000 $, iar automobilele sunt deja disponibile în stoc.

Atlas este construit pe arhitectura modulară CMA (Compact Modular Architecture), dezvoltată în cadrul colaborării inginerești dintre GEELY și Volvo Cars. Această bază tehnică definește una dintre principalele calități ale modelului — echilibrul bine calibrat între dinamică, stabilitate și confort.

218 CP, tracțiune integrală și transmisie automată cu 8 trepte

Sub capota modelului GEELY Atlas se află un motor turbo de 2,0 litri, care dezvoltă 218 CP și un cuplu de 325 Nm. Acesta este asociat unei transmisii automate clasice cu 8 trepte. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 8,2 secunde.

Totuși, caracterul modelului Atlas este definit nu atât de cifrele din fișa tehnică, cât de comportamentul său pe șosea. Motorul oferă o rezervă bună de tracțiune în timpul accelerărilor și depășirilor, transmisia automată funcționează lin, iar reglajele șasiului permit automobilului să rămână stabil și bine controlat chiar și într-un ritm de condus dinamic.

Cu cât ritmul de deplasare crește, cu atât caracterul modelului Atlas devine mai evident. La viteze ridicate, crossoverul demonstrează un comportament ferm și echilibrat: își menține cu încredere traiectoria, răspunde precis la comenzile volanului și rămâne stabil în virajele rapide. Rezerva de putere permite accelerări energice, iar tracțiunea integrală oferă un plus de control.

Sistemul inteligent de tracțiune integrală distribuie automat cuplul între punți, în funcție de condițiile de drum. Avantajele sale sunt resimțite în special pe carosabil umed, zăpadă și suprafețe cu aderență variabilă.

Arhitectura CMA: baza caracterului Atlas

La baza automobilului se află arhitectura CMA, creată de GEELY împreună cu Volvo Cars. În procesul dezvoltării acesteia, o atenție deosebită a fost acordată rigidității caroseriei, siguranței și posibilităților de reglare precisă a șasiului.

În cazul modelului Atlas, această bază inginerească se reflectă în comportamentul echilibrat și coerent al automobilului. Suspensia absoarbe eficient denivelările, menținând în același timp controlul caroseriei în viraje și la schimbarea benzilor. Reglajele șasiului permit îmbinarea confortului în utilizarea cotidiană cu un comportament stabil și precis în timpul condusului dinamic.

Tocmai interacțiunea dintre motorul puternic, transmisia automată clasică, tracțiunea integrală și șasiu definește caracterul modelului Atlas — dinamic, stabil și previzibil în manevrare.

Interior spațios și ergonomie bine gândită

Cu o lungime de 4 670 mm, o lățime de 1 900 mm și un ampatament de 2 777 mm, Atlas oferă un habitaclu spațios și o poziție confortabilă atât pentru ocupanții din față, cât și pentru pasagerii de pe bancheta din spate.

Interiorul este conceput în jurul șoferului și al interfețelor digitale. Elementul central este ecranul vertical de 13,2 inch al sistemului multimedia, în fața șoferului se află un panou de instrumente digital de 10,2 inch, iar informațiile esențiale în timpul deplasării sunt proiectate direct pe parbriz prin intermediul sistemului Head-Up Display.

Dotările includ climatizare automată pe două zone, încălzirea scaunelor, ventilarea scaunelor din față, plafon panoramic cu trapă, încărcare wireless pentru smartphone, senzori de parcare față și spate și sistem de vizualizare panoramică.

Spațiul generos pentru pasagerii din spate face ca Atlas să fie confortabil chiar și pe distanțe lungi, iar portbagajul cu un volum de 650 de litri oferă suficient spațiu pentru călătoriile în familie. Cu bancheta din spate rabatată, volumul disponibil crește până la 1 610 litri.

GEELY Atlas — preț special de 26 880 $

În prezent, GEELY Atlas este disponibil la prețul special de 26 880 $, cu un avantaj de 5 000 $. Automobilele sunt disponibile în stoc.

Caracteristicile tehnice oferă o imagine clară asupra capacităților modelului Atlas, însă principalele sale calități — modul în care funcționează suspensia, rezerva de putere, tracțiunea integrală, precizia direcției și stabilitatea la viteze ridicate — pot fi apreciate cel mai bine direct la volan.

Programare la test drive: www.geely.md/test-drive

022 809 350

str. Calea Ieșilor 14

Mai multe informații despre compania GEELY și gama de modele disponibile în Republica Moldova găsiți pe www.geely.md/md.