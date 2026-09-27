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rupor.md logorupor
27 Septembrie 2026, 15:30
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În Capitală va fi restricționată circulația pe cinci străzi

De luni, 28 septembrie, în Chișinău va fi restricționată parțial circulația pe strada Ismail, bulevardul Renașterii Naționale și strada Sihastrului.

În Capitală va fi restricționată circulația pe cinci străzi.
În Capitală va fi restricționată circulația pe cinci străzi.

În aceeași zi, pentru câteva ore, vor fi închise unele porțiuni ale străzii Armenească și ale străzii Mitropolit Varlaam, a anunțat primăria capitalei, transmite rupor.md.

Din cauza lucrărilor de reparație a drumurilor, în perioada 28 septembrie - 30 noiembrie, circulația pe benzi va fi restricționată pe strada Ismail, între bulevardul Ștefan cel Mare și strada Grigore Ureche, precum și pe bulevardul Renașterii Naționale, între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului.

Pe strada Sihastrului, de la șoseaua Hîncești până la strada Livadarilor, restricțiile parțiale vor fi în vigoare din 28 septembrie până pe 30 octombrie.

Luni, 28 septembrie, între orele 08:30 și 15:00, circulația va fi închisă pe strada Armenească, între bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mitropolit Varlaam. Va fi închisă și porțiunea străzii Mitropolit Varlaam de la strada Bulgară până la strada Armenească. Acolo vor fi tăiați și îndepărtați copacii care, potrivit evaluării primăriei, pot prezenta un pericol.

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