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Point.md logoPoint
27 Septembrie 2026, 18:34
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Locuitorii din sectorul Râșcani au semnalat tăierea a 171 de arbori din cauza reconstrucției stadionului școlar

Locuitorii mai multor blocuri din sectorul Rîșcani s-au adresat redacției Point.md în legătură cu reconstrucția stadionului Liceului „Matei Basarab”.

Locuitorii din sectorul Râșcani au semnalat tăierea a 171 de arbori din cauza reconstrucției stadionului școlar

Potrivit acestora, lucrările ar putea duce la tăieri suplimentare de copaci, creșterea traficului și limitarea accesului locuitorilor la terenul sportiv.

După cum au relatat locuitorii blocurilor de pe străzile Miron Costin, Matei Basarab, Nicolae Dimo și bulevardul Moscova, reconstrucția stadionului școlii a început deja. Potrivit informațiilor de care dispun, pe locul acestuia se planifică amenajarea unui teren de fotbal, care va fi utilizat de clubul profesionist de fotbal „Petrocub”.

Autorii apelului susțin că pe teritoriul stadionului și în apropierea acestuia au fost deja tăiați 171 de copaci sănătoși. În plus, potrivit lor, tăierile ulterioare ar putea afecta copacii de pe ronduri și din scuarurile din apropiere, unde se presupune că se planifică amenajarea unor locuri de parcare.

Locuitorii se tem că implementarea proiectului va duce la reducerea zonei verzi utilizate de locuitorii cartierului, inclusiv de copii și vârstnici. Printre alte posibile consecințe, aceștia menționează creșterea nivelului de zgomot, a traficului auto și insuficiența locurilor de parcare în zilele meciurilor.

De asemenea, autorii apelului declară că nu știu despre organizarea unor consultări publice sau audieri privind proiectul. Potrivit lor, nu au văzut acte permisive pentru tăierea copacilor și efectuarea lucrărilor de construcție.

O altă îngrijorare este legată de accesul la stadion după finalizarea reconstrucției. Locuitorii presupun că terenul sportiv ar putea deveni inaccesibil populației.

Ei sunt gata să se întâlnească cu jurnaliștii la fața locului, să arate zonele unde copacii au fost deja tăiați și unde, potrivit datelor lor, se planifică tăieri ulterioare, precum și să ofere materiale foto și video.

Locuitorii așteaptă comentarii din partea preturii sectorului Rîșcani, Primăriei Chișinău și reprezentanților clubului de fotbal „Petrocub”.

Anterior Point.md a scris despre plângerile locuitorilor din Rîșcani, cărora le-a fost limitat accesul la stadionul școlii.

Locuitorii din sectorul Râșcani au semnalat tăierea a 171 de arbori din cauza reconstrucției stadionului școlar

Locuitorii din sectorul Râșcani au semnalat tăierea a 171 de arbori din cauza reconstrucției stadionului școlar

Locuitorii din sectorul Râșcani au semnalat tăierea a 171 de arbori din cauza reconstrucției stadionului școlar

Locuitorii din sectorul Râșcani au semnalat tăierea a 171 de arbori din cauza reconstrucției stadionului școlar

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