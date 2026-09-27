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27 Septembrie 2026, 10:31
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O fostă baschetbalistă din Moldova cucerește rețelele sociale datorită înălțimii sale

Originară din Moldova, Natalia Vieru, a cărei înălțime depășește doi metri, adună sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale.

O fostă baschetbalistă din Moldova cucerește rețelele sociale datorită înălțimii sale.
O fostă baschetbalistă din Moldova cucerește rețelele sociale datorită înălțimii sale.

Fosta baschetbalistă profesionistă și participantă la Jocurile Olimpice publică videoclipuri despre viața de zi cu zi și reacțiile celor din jur la înălțimea sa neobișnuită.

Natalia s-a născut la Chișinău în 1989, a evoluat pentru echipe din diferite țări, iar în prezent Vieru locuiește la München. Pe conturile sale de YouTube, TikTok și Instagram, ea publică regulat videoclipuri în care arată cum reacționează trecătorii la vederea ei.

Atât adulții, cât și copiii privesc cu uimire sportiva.

„Așa reacționează oamenii când merg la cumpărături. Înălțimea mea este de aproximativ 2,13 m cu aceste tocuri”, a scris Vieru în descrierea videoclipului.

Potrivit fostei baschetbaliste, atitudinea celor din jur față de înălțimea sa diferă de la o țară la alta.

„Când mă plimb, reacția oamenilor diferă în funcție de țară. În SUA, de exemplu, oamenii intră adesea în vorbă cu mine și mă întreabă despre înălțimea mea, precum și dacă joc baschet. În Europa, pur și simplu se uită cu ochii mari”, a povestit ea.

Vieru mai menționează că înălțimea sa mare nu i-a creat niciodată probleme în viața personală. Ea a avut relații cu bărbați mai scunzi decât ea și nu consideră diferența de înălțime o problemă, deoarece pentru ea caracterul persoanei și interesele comune sunt mai importante.

O fostă baschetbalistă din Moldova cucerește rețelele sociale datorită înălțimii sale

O fostă baschetbalistă din Moldova cucerește rețelele sociale datorită înălțimii sale


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