theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
karcher.md logokarcher
25 Septembrie 2026, 12:30
896
Copiază linkul
Link copiat

Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional Ⓟ

În mediul de afaceri modern, curățenia impecabilă a pardoselilor nu este doar o chestiune de estetică, ci și un factor esențial de siguranță, igienă și loialitate a clienților.

Brandul german Kärcher anunță startul unui sezon special de oferte avantajoase pentru echipamentele profesionale de spălat pardoseli, create pentru o îngrijire rapidă, eficientă și economică a suprafețelor de orice dimensiune.

Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional

Ofertă promoțională specială: În perioada 21 septembrie – 21 octombrie 2026, beneficiați de prețuri speciale promoționale pentru echipamentele profesionale de spălat pardoseli Kärcher! Profitați de o ocazie excelentă de a vă reînnoi parcul de echipamente în cele mai avantajoase condiții.

Noutatea principală a sezonului: Kärcher K-Mop 46 — noul standard în curățenia igienică

O adevărată inovație în gama echipamentelor compacte profesionale pentru spălat pardoseli o reprezintă noutatea K-Mop 46. Aceasta este o soluție inovatoare, concepută ca o alternativă de înaltă eficiență și igienică la mopul manual tradițional, combinând manevrabilitatea curățării manuale cu performanța echipamentelor profesionale.

  • Compactitate: Greutatea redusă (19 kg) și construcția pliabilă permit transportul facil al aparatului în portbagajul unui autoturism și depozitarea în spații înguste.
  • Manevrabilitate: Mecanismul articulat al tijei și capul compact de spălare asigură o curățare ușoară în jurul mobilierului, în colțuri și sub mese.
  • Productivitate înaltă: Randamentul teoretic de până la 1840 m²/h, la o lățime de lucru de 46 cm, garantează o curățare de câteva ori mai rapidă în comparație cu un mop manual.
  • Autonomie pe baterii: Funcționează pe baza platformei puternice de acumulatori Kärcher Battery Power+ (36 V) fără cabluri de alimentare, oferind o libertate deplină de mișcare.
  • Modul Eco!mode & Ecologie: Reduce consumul de apă și energie cu până la 25%, mărește durata de funcționare a acumulatorului și reduce nivelul de zgomot. Corpul dispozitivului este realizat în proporție de 28% din plastic reciclat.

Dacă K-Mop 46 este soluția ideală pentru zone compacte și spații greu accesibile, curățarea spațiilor comerciale mai extinse necesită echipamente cu un volum mărit al rezervoarelor și o productivitate maximă. În astfel de situații, trecerea la o mașină profesională de spălat-uscat cu acumulator este pasul firesc: Kärcher BD 50/50 C Bp.

Fiabilitate și autonomie pentru suprafețe mari: Kärcher BD 50/50 C Bp

  • Libertate totală de mișcare: Versiunea pe acumulatori elimină cablurile de alimentare și riscul de împiedicare în zonele aglomerate.
  • Productivitate înaltă: Peria disc (51 cm) și rezervoarele încăpătoare de 50 de litri pentru apă curată și murdară garantează un ciclu lung de lucru fără opriri frecvente.
  • Manevrare intuitivă: Panoul de control EASY Operation cu pictograme clare permite începerea muncii fără instruirea îndelungată a personalului.

K-Mop 46 și BD 50/50 reprezintă doar o parte din portofoliul bogat de echipamente de spălat pardoseli Kärcher. În funcție de dimensiunile obiectivului dumneavoastră și de specificul murdăriei — de la aparate compacte până la mașini profesionale cu post de conducere pentru operator — Kärcher oferă soluții personalizate. Indiferent de provocări — Kärcher are soluții!

Solicitați o demonstrație gratuită a echipamentelor direct la obiectul dumneavoastră!
Alegerea echipamentului profesional este o decizie responsabilă. Pentru a vă convinge personal de eficiența tehnicii Kärcher în condițiile reale ale afacerii dumneavoastră, vă oferim un serviciu gratuit de testare pe obiectul dumneavoastră. Apelați numărul +373 22 850 850 iar specialiștii noștri vor efectua o demonstrație practică și vă vor oferi consultanță tehnică.

Vă invităm la Ziua Ușilor Deschise: INNOVATION DAYS (29 septembrie – 02 octombrie)

Kärcher Moldova invită toți partenerii și clienții la evenimentul de amploare INNOVATION DAYS, dedicat echipamentelor și tehnologiilor profesionale de ultimă generație!

Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional

Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional

  • 📅 Perioada de desfășurare: 29 septembrie – 02 octombrie 2026
  • 📍 Locație: mun. Chișinău, str. Albișoara 78/5 (Kärcher Moldova)
  •  Program de lucru: 10:00 – 17:00 (Intrare liberă)

În programul Innovation Days:

  • Demonstrații live ale echipamentelor profesionale și ale noutăților (inclusiv K-Mop 46 și BD 50/50);
  • Posibilitatea de a testa personal echipamentele în acțiune;
  • Consultanță din partea experților Kärcher pentru alegerea soluțiilor potrivite afacerii dumneavoastră

Vă așteptăm în Kärcher Centrele oficiale din toată Republica Moldova:

mun. Chișinău:

  • str. Albișoara, 78/5. Tel.: +373 (22) 806 311
  • str. Bogdan Voievod, 7B. Tel.: +373 (22) 806 333
  • str. Mateevici, 38/1. Tel.: +373 (22) 796 717
  • str. Hristo Botev, 6. Tel.: +373 (22) 806 309
  • str. Maria Drăgan, 21. Tel.: +373 (22) 106 110

mun. Bălți: str. Decebal, 124. Tel.: +373 (231) 85 061 

mun. Comrat: str. Tretiakov, 19. Tel.: +373 (298) 84 261 

mun. Ungheni: str. Decebal, 19. Tel.: +373 (236) 81 842

Plasați comenzi și aflați detalii pe site-urile oficiale: 

🌐 https://karchershop.md  | https://www.karcher.com/md

Urmăriți noile promoții și prezentări pe rețelele sociale:

  • Instagram: instagram.com/karchermoldova
  • Facebook: facebook.com/karchermoldovaprofessional
  • TikTok: tiktok.com/@karchermoldova
  • LinkedIn / YouTube: Kärcher Moldova

Kärcher — creat pentru viață, creat pentru dumneavoastră!

Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional

Sursă
karcher.md logokarcher
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici