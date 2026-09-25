Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional Ⓟ
În mediul de afaceri modern, curățenia impecabilă a pardoselilor nu este doar o chestiune de estetică, ci și un factor esențial de siguranță, igienă și loialitate a clienților.
Brandul german Kärcher anunță startul unui sezon special de oferte avantajoase pentru echipamentele profesionale de spălat pardoseli, create pentru o îngrijire rapidă, eficientă și economică a suprafețelor de orice dimensiune.
Ofertă promoțională specială: În perioada 21 septembrie – 21 octombrie 2026, beneficiați de prețuri speciale promoționale pentru echipamentele profesionale de spălat pardoseli Kärcher! Profitați de o ocazie excelentă de a vă reînnoi parcul de echipamente în cele mai avantajoase condiții.
Noutatea principală a sezonului: Kärcher K-Mop 46 — noul standard în curățenia igienică
O adevărată inovație în gama echipamentelor compacte profesionale pentru spălat pardoseli o reprezintă noutatea K-Mop 46. Aceasta este o soluție inovatoare, concepută ca o alternativă de înaltă eficiență și igienică la mopul manual tradițional, combinând manevrabilitatea curățării manuale cu performanța echipamentelor profesionale.
- Compactitate: Greutatea redusă (19 kg) și construcția pliabilă permit transportul facil al aparatului în portbagajul unui autoturism și depozitarea în spații înguste.
- Manevrabilitate: Mecanismul articulat al tijei și capul compact de spălare asigură o curățare ușoară în jurul mobilierului, în colțuri și sub mese.
- Productivitate înaltă: Randamentul teoretic de până la 1840 m²/h, la o lățime de lucru de 46 cm, garantează o curățare de câteva ori mai rapidă în comparație cu un mop manual.
- Autonomie pe baterii: Funcționează pe baza platformei puternice de acumulatori Kärcher Battery Power+ (36 V) fără cabluri de alimentare, oferind o libertate deplină de mișcare.
- Modul Eco!mode & Ecologie: Reduce consumul de apă și energie cu până la 25%, mărește durata de funcționare a acumulatorului și reduce nivelul de zgomot. Corpul dispozitivului este realizat în proporție de 28% din plastic reciclat.
Dacă K-Mop 46 este soluția ideală pentru zone compacte și spații greu accesibile, curățarea spațiilor comerciale mai extinse necesită echipamente cu un volum mărit al rezervoarelor și o productivitate maximă. În astfel de situații, trecerea la o mașină profesională de spălat-uscat cu acumulator este pasul firesc: Kärcher BD 50/50 C Bp.
Fiabilitate și autonomie pentru suprafețe mari: Kärcher BD 50/50 C Bp
- Libertate totală de mișcare: Versiunea pe acumulatori elimină cablurile de alimentare și riscul de împiedicare în zonele aglomerate.
- Productivitate înaltă: Peria disc (51 cm) și rezervoarele încăpătoare de 50 de litri pentru apă curată și murdară garantează un ciclu lung de lucru fără opriri frecvente.
- Manevrare intuitivă: Panoul de control EASY Operation cu pictograme clare permite începerea muncii fără instruirea îndelungată a personalului.
K-Mop 46 și BD 50/50 reprezintă doar o parte din portofoliul bogat de echipamente de spălat pardoseli Kärcher. În funcție de dimensiunile obiectivului dumneavoastră și de specificul murdăriei — de la aparate compacte până la mașini profesionale cu post de conducere pentru operator — Kärcher oferă soluții personalizate. Indiferent de provocări — Kärcher are soluții!
Solicitați o demonstrație gratuită a echipamentelor direct la obiectul dumneavoastră!
Vă invităm la Ziua Ușilor Deschise: INNOVATION DAYS (29 septembrie – 02 octombrie)
Kärcher Moldova invită toți partenerii și clienții la evenimentul de amploare INNOVATION DAYS, dedicat echipamentelor și tehnologiilor profesionale de ultimă generație!
- 📅 Perioada de desfășurare: 29 septembrie – 02 octombrie 2026
- 📍 Locație: mun. Chișinău, str. Albișoara 78/5 (Kärcher Moldova)
- ⏰ Program de lucru: 10:00 – 17:00 (Intrare liberă)
În programul Innovation Days:
- Demonstrații live ale echipamentelor profesionale și ale noutăților (inclusiv K-Mop 46 și BD 50/50);
- Posibilitatea de a testa personal echipamentele în acțiune;
- Consultanță din partea experților Kärcher pentru alegerea soluțiilor potrivite afacerii dumneavoastră
Vă așteptăm în Kärcher Centrele oficiale din toată Republica Moldova:
mun. Chișinău:
- str. Albișoara, 78/5. Tel.: +373 (22) 806 311
- str. Bogdan Voievod, 7B. Tel.: +373 (22) 806 333
- str. Mateevici, 38/1. Tel.: +373 (22) 796 717
- str. Hristo Botev, 6. Tel.: +373 (22) 806 309
- str. Maria Drăgan, 21. Tel.: +373 (22) 106 110
mun. Bălți: str. Decebal, 124. Tel.: +373 (231) 85 061
mun. Comrat: str. Tretiakov, 19. Tel.: +373 (298) 84 261
mun. Ungheni: str. Decebal, 19. Tel.: +373 (236) 81 842
Plasați comenzi și aflați detalii pe site-urile oficiale:
🌐 https://karchershop.md | https://www.karcher.com/md
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