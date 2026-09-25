Kärcher: Podele curate fără efort, cu tehnică profesională la preț promoțional Ⓟ

În mediul de afaceri modern, curățenia impecabilă a pardoselilor nu este doar o chestiune de estetică, ci și un factor esențial de siguranță, igienă și loialitate a clienților.

Brandul german Kärcher anunță startul unui sezon special de oferte avantajoase pentru echipamentele profesionale de spălat pardoseli, create pentru o îngrijire rapidă, eficientă și economică a suprafețelor de orice dimensiune.

Ofertă promoțională specială: În perioada 21 septembrie – 21 octombrie 2026, beneficiați de prețuri speciale promoționale pentru echipamentele profesionale de spălat pardoseli Kärcher! Profitați de o ocazie excelentă de a vă reînnoi parcul de echipamente în cele mai avantajoase condiții.

Noutatea principală a sezonului: Kärcher K-Mop 46 — noul standard în curățenia igienică

O adevărată inovație în gama echipamentelor compacte profesionale pentru spălat pardoseli o reprezintă noutatea K-Mop 46. Aceasta este o soluție inovatoare, concepută ca o alternativă de înaltă eficiență și igienică la mopul manual tradițional, combinând manevrabilitatea curățării manuale cu performanța echipamentelor profesionale.

Compactitate: Greutatea redusă (19 kg) și construcția pliabilă permit transportul facil al aparatului în portbagajul unui autoturism și depozitarea în spații înguste.

Greutatea redusă (19 kg) și construcția pliabilă permit transportul facil al aparatului în portbagajul unui autoturism și depozitarea în spații înguste. Manevrabilitate: Mecanismul articulat al tijei și capul compact de spălare asigură o curățare ușoară în jurul mobilierului, în colțuri și sub mese.

Mecanismul articulat al tijei și capul compact de spălare asigură o curățare ușoară în jurul mobilierului, în colțuri și sub mese. Productivitate înaltă: Randamentul teoretic de până la 1840 m²/h, la o lățime de lucru de 46 cm, garantează o curățare de câteva ori mai rapidă în comparație cu un mop manual.

Randamentul teoretic de până la 1840 m²/h, la o lățime de lucru de 46 cm, garantează o curățare de câteva ori mai rapidă în comparație cu un mop manual. Autonomie pe baterii: Funcționează pe baza platformei puternice de acumulatori Kärcher Battery Power+ (36 V) fără cabluri de alimentare, oferind o libertate deplină de mișcare.

Funcționează pe baza platformei puternice de acumulatori Kärcher Battery Power+ (36 V) fără cabluri de alimentare, oferind o libertate deplină de mișcare. Modul Eco!mode & Ecologie: Reduce consumul de apă și energie cu până la 25%, mărește durata de funcționare a acumulatorului și reduce nivelul de zgomot. Corpul dispozitivului este realizat în proporție de 28% din plastic reciclat.

Dacă K-Mop 46 este soluția ideală pentru zone compacte și spații greu accesibile, curățarea spațiilor comerciale mai extinse necesită echipamente cu un volum mărit al rezervoarelor și o productivitate maximă. În astfel de situații, trecerea la o mașină profesională de spălat-uscat cu acumulator este pasul firesc: Kärcher BD 50/50 C Bp.

Fiabilitate și autonomie pentru suprafețe mari: Kärcher BD 50/50 C Bp

Libertate totală de mișcare: Versiunea pe acumulatori elimină cablurile de alimentare și riscul de împiedicare în zonele aglomerate.

Versiunea pe acumulatori elimină cablurile de alimentare și riscul de împiedicare în zonele aglomerate. Productivitate înaltă: Peria disc (51 cm) și rezervoarele încăpătoare de 50 de litri pentru apă curată și murdară garantează un ciclu lung de lucru fără opriri frecvente.

Peria disc (51 cm) și rezervoarele încăpătoare de 50 de litri pentru apă curată și murdară garantează un ciclu lung de lucru fără opriri frecvente. Manevrare intuitivă: Panoul de control EASY Operation cu pictograme clare permite începerea muncii fără instruirea îndelungată a personalului.

K-Mop 46 și BD 50/50 reprezintă doar o parte din portofoliul bogat de echipamente de spălat pardoseli Kärcher. În funcție de dimensiunile obiectivului dumneavoastră și de specificul murdăriei — de la aparate compacte până la mașini profesionale cu post de conducere pentru operator — Kärcher oferă soluții personalizate. Indiferent de provocări — Kärcher are soluții!

Solicitați o demonstrație gratuită a echipamentelor direct la obiectul dumneavoastră!

Alegerea echipamentului profesional este o decizie responsabilă. Pentru a vă convinge personal de eficiența tehnicii Kärcher în condițiile reale ale afacerii dumneavoastră, vă oferim un serviciu gratuit de testare pe obiectul dumneavoastră. Apelați numărul +373 22 850 850 iar specialiștii noștri vor efectua o demonstrație practică și vă vor oferi consultanță tehnică.

Vă invităm la Ziua Ușilor Deschise: INNOVATION DAYS (29 septembrie – 02 octombrie)

Kärcher Moldova invită toți partenerii și clienții la evenimentul de amploare INNOVATION DAYS, dedicat echipamentelor și tehnologiilor profesionale de ultimă generație!

📅 Perioada de desfășurare: 29 septembrie – 02 octombrie 2026

29 septembrie – 02 octombrie 2026 📍 Locație: mun. Chișinău, str. Albișoara 78/5 (Kärcher Moldova)

mun. Chișinău, str. Albișoara 78/5 (Kärcher Moldova) ⏰ Program de lucru: 10:00 – 17:00 (Intrare liberă)

În programul Innovation Days:

Demonstrații live ale echipamentelor profesionale și ale noutăților (inclusiv K-Mop 46 și BD 50/50);

Posibilitatea de a testa personal echipamentele în acțiune;

Consultanță din partea experților Kärcher pentru alegerea soluțiilor potrivite afacerii dumneavoastră

Vă așteptăm în Kärcher Centrele oficiale din toată Republica Moldova:

mun. Chișinău:

str. Albișoara, 78/5. Tel.: +373 (22) 806 311

str. Bogdan Voievod, 7B. Tel.: +373 (22) 806 333

str. Mateevici, 38/1. Tel.: +373 (22) 796 717

str. Hristo Botev, 6. Tel.: +373 (22) 806 309

str. Maria Drăgan, 21. Tel.: +373 (22) 106 110

mun. Bălți: str. Decebal, 124. Tel.: +373 (231) 85 061

mun. Comrat: str. Tretiakov, 19. Tel.: +373 (298) 84 261

mun. Ungheni: str. Decebal, 19. Tel.: +373 (236) 81 842

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