theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
27 Septembrie 2026, 09:31
56
Copiază linkul
Link copiat

Călătoria în Orhei se va scumpi de două ori: Noul tarif va intra în vigoare pe 5 octombrie

La Orhei, începând cu 5 octombrie, călătoria cu transportul public municipal va costa 6 lei. Noul tarif a fost aprobat de Consiliul Municipal la ședința din 25 septembrie.

Călătoria în Orhei se va scumpi de două ori: Noul tarif va intra în vigoare pe 5 octombrie.
Călătoria în Orhei se va scumpi de două ori: Noul tarif va intra în vigoare pe 5 octombrie.

Pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani se va menține reducerea de 50%. Aceștia vor plăti 3 lei pentru o călătorie, transmite rupor.md.

În municipiu, majorarea tarifului a fost explicată prin situația financiară a întreprinderii Orhei Transport. Potrivit autorităților, vechiul tarif nu acoperea cheltuielile reale pentru combustibil, piese de schimb, reparații, inspecția tehnică și deservirea autobuzelor.

În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026, veniturile Orhei Transport au constituit circa 8,08 milioane de lei, iar cheltuielile au depășit 11,51 milioane de lei. Pierderile întreprinderii au depășit 3,43 milioane de lei.

Primăria susține că costul calculat al unei călătorii este de 5,94 lei. După majorarea tarifului, bugetul municipal ar putea economisi circa 1,7 milioane de lei în 2026.

Autoritățile din Orhei au declarat că mijloacele eliberate pot fi direcționate spre dezvoltarea și modernizarea transportului, inclusiv spre reînnoirea treptată a parcului de autobuze.

Potrivit datelor Primăriei, în cadrul consultărilor publice, 66,6% dintre respondenți s-au pronunțat pentru direcționarea banilor destinați susținerii transportului public către achiziționarea de autobuze noi. Alți 53,8% s-au pronunțat pentru un echilibru între prețul accesibil și calitatea serviciilor.

Autoritățile municipale promit, de asemenea, să analizeze măsuri de sprijin țintite pentru categoriile social-vulnerabile de locuitori.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici