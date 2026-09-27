Călătoria în Orhei se va scumpi de două ori: Noul tarif va intra în vigoare pe 5 octombrie.

La Orhei, începând cu 5 octombrie, călătoria cu transportul public municipal va costa 6 lei. Noul tarif a fost aprobat de Consiliul Municipal la ședința din 25 septembrie.

Pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani se va menține reducerea de 50%. Aceștia vor plăti 3 lei pentru o călătorie, transmite rupor.md.

În municipiu, majorarea tarifului a fost explicată prin situația financiară a întreprinderii Orhei Transport. Potrivit autorităților, vechiul tarif nu acoperea cheltuielile reale pentru combustibil, piese de schimb, reparații, inspecția tehnică și deservirea autobuzelor.

În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026, veniturile Orhei Transport au constituit circa 8,08 milioane de lei, iar cheltuielile au depășit 11,51 milioane de lei. Pierderile întreprinderii au depășit 3,43 milioane de lei.

Primăria susține că costul calculat al unei călătorii este de 5,94 lei. După majorarea tarifului, bugetul municipal ar putea economisi circa 1,7 milioane de lei în 2026.

Autoritățile din Orhei au declarat că mijloacele eliberate pot fi direcționate spre dezvoltarea și modernizarea transportului, inclusiv spre reînnoirea treptată a parcului de autobuze.

Potrivit datelor Primăriei, în cadrul consultărilor publice, 66,6% dintre respondenți s-au pronunțat pentru direcționarea banilor destinați susținerii transportului public către achiziționarea de autobuze noi. Alți 53,8% s-au pronunțat pentru un echilibru între prețul accesibil și calitatea serviciilor.

Autoritățile municipale promit, de asemenea, să analizeze măsuri de sprijin țintite pentru categoriile social-vulnerabile de locuitori.