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banya
18 Septembrie 2026, 15:00
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Woloshin banya împlinește 4 ani: Renașterea Fenixului din cenușă și lansarea cărții Ⓟ

Cea de-a patra aniversare Woloshin banya a fost exact așa cum ne-am dorit — caldă, frumoasă și plină de momente importante.

Evenimentul principal a fost deschiderea Fenix. În urmă cu exact un an, un incendiu a distrus „Taiga”, iar 365 de zile mai târziu, în același loc, Fenix a renăscut din propria cenușă. În acest proiect au fost investite luni întregi de muncă, zeci de idei și o dorință enormă de a crea ceva cu adevărat special.

Acum, Fenix este disponibil pentru rezervări — iar voi puteți fi printre primii care vor descoperi noua baie Woloshin banya.

Un alt moment important a fost lansarea cărții „Îmbrățișează Dragonul”. Ceea ce cândva a început ca o idee a prins acum viață într-o carte — cu propria filozofie, propriile sensuri și propriul caracter.

Woloshin banya împlinește 4 ani: Renașterea Fenixului din cenușă și lansarea cărții

Iar în centrul tuturor acestor momente au fost oamenii. Echipa care, de patru ani, crește, învață, creează lucruri noi și pune în Woloshin banya nu doar măiestrie, ci și suflet. Și oaspeții fideli, care au venit să ne felicite, să ne îmbrățișeze, să ne spună cuvinte calde și să împărtășească această sărbătoare alături de noi.

Probabil că tocmai în astfel de momente simți cel mai bine valoarea a tot ceea ce a fost creat în acești ani.

Woloshin banya împlinește 4 ani: Renașterea Fenixului din cenușă și lansarea cărții

Mulțumim echipei — pentru dragostea față de ceea ce face.
Mulțumim oaspeților — pentru încredere și pentru dorința de a reveni.

Woloshin banya — 4 ani. Și atât de multe lucruri frumoase urmează.

Pentru a rezerva Fenix și a afla mai multe detalii, accesați site-ul Woloshin banya sau sunați la: +373 76 010 555.

Sursă
banya
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