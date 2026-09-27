Costiuc a propus sechestrarea activelor lui Gușan pentru finanțarea cheltuielilor de stat.

Deputatul PAS Andrian Cheptonar a declarat că optimizarea sectorului de stat prin comasarea agențiilor și reducerea numărului de angajați nu va aduce economii rapide pentru a acoperi cheltuielile cu compensațiile din acest an.

Deputatul consideră că eventualele reduceri de personal ar putea începe abia după Anul Nou, relatează tv8.md.

„Chiar dacă vom lua decizii, această măsură va fi implementată abia după Anul Nou. Suma de până la 2,5–3 miliarde de lei este calculată pentru întregul sezon rece, însă până la sfârșitul acestui an, când perioada de acordare a compensațiilor va fi mai scurtă, o parte din sumă va fi prevăzută în bugetul pentru 2027, astfel că nu trebuie să căutăm întreaga sumă chiar în acest an. În buget avem 500 de milioane de lei, dar nu cred că va fi suficient”, a declarat deputatul PAS.

Cheptonar a menționat că autoritățile contează și pe sprijinul partenerilor externi:

„Vasile Tofan se află la New York, iar în cadrul evenimentului au loc întâlniri cu mai mulți lideri de state care ne-au ajutat în trecut. Cu siguranță, vom primi sprijinul partenerilor și în acest an, însă aceste chestiuni sunt încă discutate”.

În ceea ce privește reducerea personalului din Primăria Chișinău, viceprimarul Victor Pruteanu și-a exprimat îndoiala că aceste măsuri ar putea asigura economii substanțiale pentru instituție.

„Știți ce salarii sunt la primărie? Ce optimizări? Să concediem oameni? La agenții oamenii primesc 20–30 de mii de lei, iar la primărie salariul este de 7–8 mii de lei. Ce se poate economisi din asemenea sume?” a declarat Pruteanu.

La rândul său, deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a propus o altă sursă de finanțare. El consideră că autoritățile ar putea încerca să blocheze activele care, potrivit afirmațiilor sale, aparțin unor oameni de afaceri din regiunea transnistreană.

„De ce nu vă adresați partenerilor externi, americanilor, ca în cazul lui Gușan, care, potrivit celor spuse în spațiul public, are circa 7 miliarde de dolari, de ce să nu procedăm precum ucrainenii, care au pus sub sechestru 300 de miliarde de dolari din banii ruși și primesc dobânzi? De ce nu mergem să punem sub sechestru banii oligarhilor din Transnistria, care au cetățenie germană, locuiesc în Germania și țin miliarde în conturi?” a declarat Vasile Costiuc.

Potrivit lui, partenerii externi ar susține asemenea măsuri, „pentru că ei au capturat statul nostru și trebuie deschis un dosar penal împotriva lui Gușan și trebuie puși sub sechestru banii”.