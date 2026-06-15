Accident la Sângerei: Un motociclist a ajuns la spital.

În urma impactului, însă, un motociclist a fost rănit și transportat la spital.

Potrivit datelor preliminare oferite de Poliție, un automobil de model Ford Transit, condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani, efectua manevra de întoarcere în momentul în care a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 29 de ani, scrie realitatea.md.

În urma coliziunii, motociclistul a suferit traumatisme și a fost preluat de un echipaj medical pentru acordarea îngrijirilor necesare.

Poliția stabilește cauzele producerii accidentului.