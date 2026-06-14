14 Iunie 2026, 15:00
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În Brazilia, organizatorii au uitat să fixeze o frânghie și au lăsat o fată să cadă de la înălțime
În timpul unei atracții extreme în statul São Paulo, o participantă a fost aruncată de pe platformă fără frânghie de siguranță.
În statul brazilian São Paulo, o tânără a murit în timpul unui salt cu coarda elastică. Potrivit canalului G1, organizatorii atracției nu i-au fixat echipamentul de siguranță.
În înregistrarea publicată se vede cum tânăra cu cască este adusă la marginea platformei și aruncată de la o înălțime de 40 de metri. În același timp, coarda de siguranță rămâne pe pământ și nu este atașată participantei.
În timpul incidentului se aud strigăte ale oamenilor: „Coarda, coarda!”. Din videoclip reiese că angajații atracției și-au dat seama de greșeală abia după salt.