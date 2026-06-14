În Brazilia, organizatorii au uitat să fixeze o frânghie și au lăsat o fată să cadă de la înălțime.

În statul brazilian São Paulo, o tânără a murit în timpul unui salt cu coarda elastică. Potrivit canalului G1, organizatorii atracției nu i-au fixat echipamentul de siguranță.

În înregistrarea publicată se vede cum tânăra cu cască este adusă la marginea platformei și aruncată de la o înălțime de 40 de metri. În același timp, coarda de siguranță rămâne pe pământ și nu este atașată participantei.

În timpul incidentului se aud strigăte ale oamenilor: „Coarda, coarda!”. Din videoclip reiese că angajații atracției și-au dat seama de greșeală abia după salt.



