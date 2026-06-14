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digi24.ro logodigi24
14 Iunie 2026, 09:20
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Nicușor Dan: EugeniTomac și-a dat demisia. Premier a fost numit Adrian Veștea

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a dat demisia în această dimineață, 14 iunie.

Nicușor Dan: Eugen Tomac și-a dat demisia. Premier a fost numit Adrian Veștea.
Nicușor Dan: Eugen Tomac și-a dat demisia. Premier a fost numit Adrian Veștea.

Despre acest lucru scrie digi24.ro.

Prim-ministru a fost numit Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov (PNL).

„Domnul Eugen Tomac și-a dat demisia în această dimineață, iar în aceste condiții îl numesc pe Adrian Veștea prim-ministru”, a declarat Nicușor Dan.

El a menționat că Adrian Veștea a trecut prin toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un președinte de Consiliu Județean de succes, un ministru de succes.

Nicușor Dan a spus că Veștea este o persoană care a atras fonduri europene, este interesat de dezvoltare (de exemplu, a dezvoltat aeroportul Brașov), este un politician pro-occidental, o persoană a dialogului și, în final, o persoană care a lucrat cu bugete și își asumă responsabilitatea pentru ele.

„De aceea sunt convins că va reuși să ducă la bun sfârșit această sarcină”, a adăugat el. Șeful statului i-a mulțumit lui Eugen Tomac „pentru seriozitatea, devotamentul și responsabilitatea de care a dat dovadă”.

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