Forțele Armate ale Ucrainei au lovit o mare fabrică de titan din Crimeea.

Despre acest lucru a anunțat pe Facebook comandantul Forțelor de Operațiuni Speciale, Robert Brovdi (porecla „Magiar”), transmite dw.com.

„Controlul obiectiv a confirmat aplicarea loviturilor. Incendiul continuă. Producția este oprită”, a scris el. Acest combinat este cel mai mare producător de dioxid de titan din Europa de Est, a menționat Brovdi, adăugând că întreprinderea lucra pentru complexul militar-industrial al Rusiei. Potrivit comandantului ucrainean, fabrica producea materii prime de bază pentru fabricarea pulberilor, combustibilului pentru rachete și explozivilor.

Robert Brovdi a citat și o postare dintr-un grup local: „Întregul combinat a fost distrus. Au fost 23 de lovituri. Toate atelierele au fost afectate, totul arde, oamenii au fost evacuați acasă!”

„Șeful administrației” a raportat o „situație de urgență”

„Șeful administrației” numit de Moscova la Armeansk, Vasile Teliženko, a scris pe Telegram că se află la combinat – „la fața locului pentru eliminarea situației de urgență”. Potrivit lui, toate serviciile de urgență sunt implicate. „La fața locului lucrează și laboratoare. M-am convins personal – nu există depășiri ale normelor maxime admise de concentrație a substanțelor!”, susține el.

Teliženko a adăugat că „din cauza situației de urgență” alimentarea cu apă a orașului în următoarele 24 de ore va fi asigurată între orele 08:00 și 13:00 și între 18:00 și 23:00 (ora Moscovei).

Locuitorii se plâng de miros de sulf

Locuitorii din Armeansk s-au plâns de fum și de miros de sulf, a scris canalul de Telegram ASTRA.

Întreprinderea făcea parte din grupul ucrainean de companii Group DF al lui Dmitri Firtash. La sfârșitul anului 2021, activele sale din Crimeea anexată de Rusia au fost vândute companiei „Titanul Rus”, care ulterior a fost absorbită de holdingul „Roschim”.

Combinatul producea, printre altele, pigment roșu de oxid de fier, îngrășăminte minerale, acid sulfuric, sulfat de aluminiu, sticlă sodică lichidă, sulfat de fier și alte substanțe chimice.