theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
14 Iunie 2026, 08:25
28
Copiază linkul
Link copiat

Stoianoglo: Un serviciu de informații puternic trebuie să anticipeze amenințările și să le prevină

Un serviciu de informații puternic nu e cel care copiază modele străine, ci cel care anticipează amenințările și le oprește înainte ca ele să afecteze țara.

Stoianoglo: Un serviciu de informații puternic trebuie să anticipeze amenințările și să le prevină.
Stoianoglo: Un serviciu de informații puternic trebuie să anticipeze amenințările și să le prevină.

Această opinie a fost exprimată de deputatul în Parlament, fostul procuror general al Moldovei, Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, misiunea principală a serviciilor speciale este să identifice amenințările la adresa securității naționale și să propună statului soluții. Astăzi, pentru Moldova, astfel de provocări sunt consecințele războiului din țara vecină: drone, contrabandă de arme, traficul de droguri și migrația ilegală.

După cum a remarcat Alexandru Stoianoglo, dacă cooperarea cu serviciile speciale străine ajută la identificarea și prevenirea mai eficientă a acestor amenințări, acest lucru reprezintă un avantaj. Însă cooperarea nu înseamnă transmiterea de informații secrete, date despre agenți sau capacitățile operative ale statului.

„Să preluăm experiența – da. Să cedăm controlul – nu. Criteriul principal al oricărei reforme a serviciilor speciale este simplu: a devenit țara mai sigură după aceasta?”, a subliniat deputatul, fost procuror general al Moldovei.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici