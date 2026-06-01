Stoianoglo: Un serviciu de informații puternic trebuie să anticipeze amenințările și să le prevină.

Această opinie a fost exprimată de deputatul în Parlament, fostul procuror general al Moldovei, Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md.

Potrivit acestuia, misiunea principală a serviciilor speciale este să identifice amenințările la adresa securității naționale și să propună statului soluții. Astăzi, pentru Moldova, astfel de provocări sunt consecințele războiului din țara vecină: drone, contrabandă de arme, traficul de droguri și migrația ilegală.

După cum a remarcat Alexandru Stoianoglo, dacă cooperarea cu serviciile speciale străine ajută la identificarea și prevenirea mai eficientă a acestor amenințări, acest lucru reprezintă un avantaj. Însă cooperarea nu înseamnă transmiterea de informații secrete, date despre agenți sau capacitățile operative ale statului.

„Să preluăm experiența – da. Să cedăm controlul – nu. Criteriul principal al oricărei reforme a serviciilor speciale este simplu: a devenit țara mai sigură după aceasta?”, a subliniat deputatul, fost procuror general al Moldovei.