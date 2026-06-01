Ioniță: Piața imobiliară din Moldova înregistrează o scădere fără precedent.

Despre acest lucru a vorbit în analiza sa săptămânală economistul Veaceslav Ioniță, transmite infotag.md.

„După vârful de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în 2021, a urmat o scădere bruscă. În 2025 au fost date în exploatare doar 333.000 de metri pătrați, iar în primele trei luni ale anului 2026 — doar 17.000”, a menționat el.

Ioniță consideră că dificultățile sunt cauzate de reducerea numărului de autorizații de construcție, încetinirea activității în domeniu și problemele cu care se confruntă companiile în procesul de dare în exploatare a locuințelor.

„La Chișinău, unde în 2025 au fost date în exploatare 203.000 de metri pătrați, în primul trimestru din 2026 au fost date în exploatare doar 5.000. Dacă tendința va continua, în calcul anual Capitala va atinge un minim istoric de 117.000 de metri pătrați”, a menționat expertul.

Potrivit lui, dacă acum 70 de ani se dădeau în exploatare în medie circa 40 de metri pătrați la 100 de locuitori, în 2025 acest indicator a scăzut până la 10 metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026 — doar până la 7.

„Dacă în anii 1980 se dădeau în exploatare anual circa 8.000 de apartamente, iar în 2021 — circa 6.700, în primul trimestru din 2026 acest indicator a scăzut până la aproximativ 1.000 de apartamente. În ultimii trei ani au fost date în exploatare circa 4.500 de apartamente, ceea ce este mai puțin decât într-un singur an 2023 — 4.900 de apartamente”, notează expertul.

Totodată, suprafața locuințelor date în exploatare în afara Chișinăului a devenit mai mare decât în Capitală — „o situație care până acum era extrem de rar întâlnită”.

Ioniță a atras, de asemenea, atenția asupra nivelului scăzut al investițiilor în construcția locuințelor comparativ cu alte țări europene. În 2025, construcția locuințelor a reprezentat doar 1,4% din PIB-ul Republicii Moldova, comparativ cu 3% în România și 5% în medie în UE.

„Aceasta indică faptul că sectorul se află într-o situație dificilă și sunt necesare măsuri urgente pentru deblocarea pieței imobiliare”, consideră expertul.

Potrivit lui, fără măsuri de simplificare a procesului de eliberare a autorizațiilor și de dare în exploatare a locuințelor, tendința de scădere a volumelor construcției locuințelor va continua în perioada următoare, agravând deficitul de locuințe noi și dificultățile cu care se confruntă acest sector.