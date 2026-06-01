Ministerul Educației, despre petiția legată de BAC: Sarcinile au fost elaborate conform planului de învățământ.

„Apreciem foarte mult implicarea elevilor, părinților și profesorilor în discuțiile privind examenele naționale și considerăm că opiniile bine argumentate contribuie la îmbunătățirea continuă a procesului educațional”, a informat ministerul.

Totodată, instituția a menționat că subiectele examenului au fost elaborate conform programei examenului și programei naționale de învățământ la matematică, respectând procedurile de pregătire, verificare și evaluare aplicate.

„În același timp, înțelegem îngrijorarea exprimată privind gradul de dificultate al unor cerințe și impactul acestora asupra rezultatelor. ANCE va analiza rezultatele testului, inclusiv aspectele menționate în petiție, pentru a verifica orice elemente ce necesită clarificări metodologice.

Menționăm că procesul de evaluare se desfășoară conform actelor normative în vigoare și este realizat de profesioniști recunoscuți în comunitatea educațională. Dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi luate în conformitate cu cadrul normativ existent. Evaluarea va fi efectuată profesional, obiectiv și în interesul copiilor, asigurând corectitudinea procesului de examen.

Rămânem dedicați organizării unor examene naționale corecte și relevante pentru evaluarea competențelor absolvenților”, se arată în răspunsul Ministerului Educației.

Reamintim că examenul de bacalaureat la matematică pentru profilul real din Moldova a stârnit un val de nemulțumiri în rândul absolvenților, părinților și profesorilor.

Aceștia au considerat cerințele excesiv de dificile și au lansat o petiție online prin care solicită revizuirea condițiilor de evaluare.

Autorii apelului au cerut Ministerului Educației să reducă nota de trecere sau să anuleze integral rezultatele sesiunii curente pentru organizarea unui nou test.