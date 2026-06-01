Autoritățile simplifică accesul populației la serviciile bancare.

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor pentru conturile de plată, schimbarea conturilor de plată și accesul la conturi de plată cu servicii de bază. Acum, documentul urmează să fie examinat de deputații Parlamentului, transmite logos-pres.md.

Printre principalele noutăți se numără simplificarea procedurii de schimbare a băncii, care va fi realizată direct de furnizorii de servicii, precum și introducerea unui formular standardizat de informare, pentru ca clienții să poată compara ușor comisioanele înainte de semnarea contractului.

Organul de reglementare va lansa, de asemenea, o pagină web specială pentru compararea tarifelor. În același timp, legea garantează dreptul tuturor cetățenilor, inclusiv categoriilor vulnerabile, la un cont de plată cu servicii de bază, care va fi oferit gratuit sau contra unei taxe rezonabile, fără nicio discriminare.

Comisia Națională a Pieței Financiare menționează că nivelul de incluziune financiară în Republica Moldova a scăzut în ultimii ani, ajungând la 55,5% în 2024, comparativ cu 64,2% în 2021, conform datelor Global Findex Database.

Scăderea de 8,7 puncte procentuale plasează țara noastră cu 22,3 puncte procentuale sub media regională pentru Europa și Asia Centrală. În ceea ce privește accesul la servicii bancare, Moldova este depășită de majoritatea statelor din regiune, cu excepția Albaniei.

Autoritățile au identificat drept principale cauze ale acestei situații lipsa de încredere în instituțiile financiare, menționată de 40% dintre persoanele fără cont bancar, precum și absența produselor adaptate nevoilor clienților cu venituri mici, care au nevoie de operațiuni cu sume mici și cerințe administrative minime privind documentele.

Proiectul de lege propus are drept scop eliminarea acestui dezechilibru și stimularea incluziunii financiare a populației.