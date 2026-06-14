O adolescentă se zbate între viață și moarte, după ce ar fi căzut de la etajul patru al unui cămin din Chișinău.

Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:30, pe strada Muncești din Capitală, transmit sussele pulsmedia.md.

La fața locului oamenii legii au stabilit că victima ar fi o adolescentă în vârstă de 17 ani, care în circumstanțe încă necunoscute s-ar fi prăbușit în gol de la balconul etajului 4.

În urma impactului cu solul, adolescenta s-a ales cu multiple traumatisme și a fost transportată în stare gravă, dar stabilă, la Institutul Mamei şi Copilului.

Sursele PulsMedia.md, apropiate anchetei susțin că la fața locului, preliminar oamenii legii ar fi audiat trei persoane care s-ar fi aflat cu victima în aceeași cameră de cămin și cu care ar fi consumat băuturi alcoolice.

Aceștia ar fi declarat că adolescenta s-ar fi aflat într-o stare de stres, după o ceartă cu părinții și cu prietenul ei de care recent s-ar fi despărțit.

Oamenii legii au inițiat un proces penal în acest caz, în cadrul căruia urmează să fie stabilite toate circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul.