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14 Iunie 2026, 14:45
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Trump a amenințat dușmanii SUA cu „discobombardare”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat adversarii cu utilizarea unui „discombulator” împotriva lor — posibil o armă secretă americană de ultimă generație.

Trump a amenințat dușmanii SUA cu „discobombardare”.
Trump a amenințat dușmanii SUA cu „discobombardare”.

Se presupune că a fost folosit de armata americană în timpul capturării președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și a permis dezactivarea tehnicii armatei venezuelene.

Pe rețeaua sa socială Truth Social, Trump a publicat o imagine generată de inteligența artificială: el stă pe puntea unei nave militare și privește prin binoclu flota sub steaguri americane, iar în cer zboară avioane de vânătoare. Legenda imaginii spune: „Vă discombobulează”.

Donald Trump a vorbit pentru prima dată despre o armă nouă într-un interviu pentru New York Post. El a declarat că nu poate dezvălui detalii, dar a numit dispozitivul „discombobulator” (din engleză discombobulate — „a dezorganiza, a încurca”). NYP a scris că efectul acestei arme seamănă cu un val puternic sonor sau o undă explozivă. Sursele susțineau că după folosirea acestui dispozitiv, gardienii lui Nicolas Maduro cădeau cu sângerări nazale și orale.

Comandamentul Central al Forțelor Armate SUA a declarat la începutul lunii martie că în timpul atacului asupra Iranului au fost folosite „capacități speciale”. Care anume nu a fost precizat.

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