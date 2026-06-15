Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile au crescut cu aproape o treime.

Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în perioada ianuarie-mai 2026 au fost înregistrate 15.788 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 34% mai multe decât în perioada similară a anului 2025, transmite moldpres.md.

Inspectorii fiscali au desfășurat acțiuni de conformare voluntară și informare, în rezultatul cărora au fost identificate 387 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

De asemenea, au fost calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 344,6 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 18,3 mii lei și aplicată amendă în mărime de 26.400 de lei, ca urmare a efectuării controalelor fiscale la 274 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile.

Potrivit prevederilor legale, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosință proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.