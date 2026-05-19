19 Mai 2026, 17:44
7 247
Cristiano Ronaldo va juca la al șaselea Campionat Mondial din carieră

Echipa națională de fotbal a Portugaliei a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial care urmează.

Cristiano Ronaldo va juca la al șaselea Campionat Mondial din carieră.

În listă a fost inclus Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, de cinci ori câștigător al Balonului de Aur, care evoluează în prezent pentru clubul saudit Al-Nassr.

Pentru el, acesta va fi al șaselea Campionat Mondial, un record în carieră.

La cinci Campionate Mondiale au jucat mexicanii Antonio Carbajal, Rafael Márquez și Andrés Guardado, germanul Lothar Matthäus și argentinianul Lionel Messi (care, cel mai probabil, va juca și la CM 2026).

Lotul complet al naționalei Portugaliei arată astfel:

portari — Diogo Costa („Porto”), José Sá („Wolverhampton”), Rui Silva („Sporting”), Ricardo Velho („Gençlerbirliği”);

fundași — Diogo Dalot („Manchester United”), Matheus Nunes („Manchester City”), Nélson Semedo („Fenerbahçe”), João Cancelo („Barcelona”), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio („Sporting”), Renato Veiga („Villarreal”), Rúben Dias („Manchester City”), Tomás Araújo („Benfica”);

mijlocași — Rúben Neves („Al-Hilal”), Samuel Costa („Mallorca”), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes („Manchester United”), Bernardo Silva („Manchester City”);

atacanți — Cristiano Ronaldo, João Félix (ambii „Al-Nassr”), Francisco Trincão („Sporting”), Francisco Conceição („Juventus”), Pedro Neto („Chelsea”), Rafael Leão („Milan”), Gonçalo Guedes („Real Sociedad”), Gonçalo Ramos (PSG).

CM 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic. Portugalia va juca în grupă cu Republica Democratică Congo, Uzbekistan și Columbia.

Sursă
