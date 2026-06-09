Rapița rămâne una dintre cele mai profitabile culturi agricole din Moldova.

Rapița este rentabilă deoarece se recoltează devreme și le oferă agricultorilor primele venituri ale anului agricol, a menționat expertul în agro-market, Iurie Rija, într-un interviu oferit Svetlanei Bogatu pentru emisiunea „Zi de Zi”, transmite noi.md cu referire la radiomoldova.md.

„Această cultură, până în luna septembrie, le asigură capital operațional, adică primele venituri, care le consolidează puterea de plată, puterea de cumpărare, ca să-și asigure costurile și cheltuielile, aprovizionarea internă, precum și plata creditelor”, a specificat Iurie Rija.

Expertul a relatat că indicele de vegetație pentru rapiță este bun, iar prognozele de temperatură și umiditate sunt favorabile pentru această cultură. Totuși, în acest an recolta va fi în ușoară întârziere.

Anul trecut, agricultorii moldoveni au obținut cea mai mare producție de rapiță de până acum – peste 295 de mii de tone.

Expertul estimează că suprafețele cultivate cu rapiță nu vor crește însă semnificativ, deoarece culturile oleaginoase ocupă deja o pondere mare în structura agricolă a țării.

Din punct de vedere agronomic, extinderea acestora peste nivelul actual nu este recomandată pentru menținerea unui asolament echilibrat. Totuși, rapița rămâne importantă în rotația culturilor și pentru sectorul zootehnic, fiind utilizată în hrana animalelor.

Rapița este una dintre cele mai importante culturi oleaginoase cultivate în Republica Moldova, fiind apreciată pentru rentabilitatea sa economică și cererea ridicată pe piața europeană.