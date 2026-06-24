Procurorii cer arest pentru 30 de zile pentru șoferul care a lovit mortal doi polițiști de patrulare.

Procurorii vor cere arest preventiv pentru 30 de zile pentru bărbatul care a accidentat mortal doi polițiști de patrulare în localitatea Grigorăuca, raionul Sângerei.

Potrivit Procuraturii Generale, pe caz a fost pornită o urmărire penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce un mijloc de transport, transmite nordnews.md.

Cei doi polițiști, în vârstă de 25 și 29 de ani, au fost loviți de un automobil la Grigorăuca, raionul Sângerei, în timp ce documentau o contravenție pe acostament, lângă mașina de serviciu staționată regulamentar.

Ambii au suferit traumatisme grave și au fost transportați la spital, unde ulterior au decedat.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, șoferul a declarat că a adormit la volan înainte de impact.

Între timp, Guvernul a aprobat un ajutor în mărime de două milioane de lei din Fondul de rezervă pentru familiile celor doi polițiști.