Sony majorează prețul abonamentului PlayStation Plus: Gamerii sunt revoltați.

Sony a anunțat luni o nouă majorare a costului abonamentului PlayStation Plus, ceea ce a stârnit nemulțumirea utilizatorilor și a relansat discuțiile despre prețul serviciilor de jocuri, scrie euronews.com.

Majorarea a avut loc la doar câteva săptămâni după ce compania a crescut prețurile pentru consola PlayStation 5 în Europa și pe alte piețe externe, invocând inflația și condițiile economice schimbate.

Conform noilor tarife, abonamentul lunar PlayStation Plus Essential în SUA va crește la 10,99 dolari, în Europa același nivel va costa 9,99 euro, iar în Marea Britanie — 7,99 lire sterline.

Costul abonamentelor pe trei luni în aceste regiuni va crește, de asemenea. Potrivit Sony, modificările reflectă „condițiile pieței globale” și vor intra în vigoare începând cu 20 mai pentru noii abonați din țările afectate.

Abonații existenți din multe regiuni își vor păstra tarifele actuale, dacă nu își anulează sau modifică planurile.

Totuși, conform rapoartelor din mass-media locală și publicațiilor de gaming, utilizatorii din țări precum India și Turcia ar putea întâmpina modificări ale prețurilor chiar și pentru abonamentele active.

Conducerea Sony a menționat anterior că tot mai mulți utilizatori optează pentru variantele premium de abonament — o tendință care, potrivit analiștilor, oferă companiei mai multă libertate de manevră în ajustarea prețurilor fără a afecta semnificativ veniturile.

Jucătorii se îndoiesc dacă serviciul merită banii

Anunțul a stârnit critici dure pe Internet: mulți jucători acuză Sony că mărește constant prețurile, oferind în schimb foarte puține beneficii suplimentare.

Forumurile de jocuri și rețelele sociale s-au umplut rapid de plângeri după anunțarea noilor tarife.

O parte dintre utilizatori consideră că accesul plătit la multiplayer-ul online nu ar trebui să mai fie un standard în industrie, mai ales în condițiile în care în ultimii ani au crescut și prețurile versiunilor digitale ale jocurilor.

Alții se întreabă dacă selecțiile lunare de jocuri și actualizările catalogului justifică costul mai mare al abonamentului.

Acest val de nemulțumire reflectă tensiunea tot mai mare dintre companiile de jocuri, care caută venituri regulate mai stabile, și consumatori, ale căror cheltuieli pentru divertisment continuă să crească.

Modelul de abonament joacă un rol tot mai important în întreaga industrie, urmând tendințele deja stabilite pe piața serviciilor de streaming video și muzică.

Pe lângă majorarea actuală, Sony nu a anunțat alte modificări în PlayStation Plus. Totuși, analiștii se așteaptă ca prețurile abonamentelor în industria jocurilor să rămână sub o atentă supraveghere, pe măsură ce companiile încearcă să găsească echilibrul între profitabilitate și păstrarea jucătorilor.