Iranul a îndemnat lumea să se pregătească pentru un preț al petrolului de 200 de dolari după loviturile SUA.

„Până când americanii își vor continua aventurile militare în regiunea noastră, niciun acord nu va fi încheiat. Guvernul SUA a arătat de mai multe ori că înțelege doar limbajul forței. Pregătiți-vă pentru petrol la 200 de dolari pe baril”, a scris el pe rețeaua socială X.

Câteva ore mai devreme, reprezentantul Comandamentului Central al forțelor armate americane, Tim Hawkins, a declarat că SUA au atacat obiective în Iran în zona Strâmtorii Ormuz.

El a precizat că loviturile au fost „defensive” și au vizat „lansatoare de rachete și ambarcațiuni iraniene care încercau să instaleze mine”. Potrivit acestuia, loviturile au fost efectuate în zona Bandar Abbas din sudul Iranului, aproape de Strâmtoarea Ormuz.

Totodată, conform presei americane, nu au fost raportate modificări ale regimului de încetare temporară a focului între SUA și Iran, intrat în vigoare la 8 aprilie.