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euronews.com logoeuronews
16 Iunie 2026, 18:50
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Focuri de avertizare, trase dintr-o navă militară rusă lângă un iaht în Canalul Mânecii

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că verifică informația potrivit căreia o navă militară rusă a tras focuri de avertizare în apropierea unui iaht în Canalul Mânecii.

Focuri de avertizare, trase dintr-o navă militară rusă lângă un iaht în Canalul Mânecii.
Focuri de avertizare, trase dintr-o navă militară rusă lângă un iaht în Canalul Mânecii.

Incidentul, potrivit rapoartelor, a avut loc marți la ora 11:40, ora locală, între Insula Wight și Normandia, informează Euronews.

„Verificăm rapoartele despre incidentul din Canalul Mânecii”, a declarat un reprezentant al Ministerului Apărării.

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