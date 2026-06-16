16 Iunie 2026, 18:50
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Focuri de avertizare, trase dintr-o navă militară rusă lângă un iaht în Canalul Mânecii
Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că verifică informația potrivit căreia o navă militară rusă a tras focuri de avertizare în apropierea unui iaht în Canalul Mânecii.
Incidentul, potrivit rapoartelor, a avut loc marți la ora 11:40, ora locală, între Insula Wight și Normandia, informează Euronews.
„Verificăm rapoartele despre incidentul din Canalul Mânecii”, a declarat un reprezentant al Ministerului Apărării.