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locals
18 Iunie 2026, 17:26
13 681
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O tânără avertizează femeile după ce ar fi fost urmărită pe stradă în Chișinău

O tânără din Chișinău povestește despre o experiență neplăcută în care a fost urmărită de un individ și vine cu un îndemn către populație să sesizeze oamenii legii la fiecare semnal de pericol.

O tânără avertizează femeile după ce ar fi fost urmărită pe stradă în Chișinău.
O tânără avertizează femeile după ce ar fi fost urmărită pe stradă în Chișinău.

Într-un video publicat pe rețelele sociale, tânăra spune că a fost urmărită noaptea de un necunoscut dubios, iar din fericire a reușit să solicite ajutorul Poliției pentru a preveni o eventuală infracțiune, scrie locals.md citând stiri.md.

Incidentul ar fi avut loc marți seara, însă sectorul nu a fost menționat.

„Fetelor, femeilor, dragilor, fiți foarte prudente noaptea pe străzile din Chișinău. Aseară am fost urmărită de un individ. Am reușit să sun la Poliție și să-l identificăm. Mă gândesc că în locul meu putea fi oricine. Și oricui i se putea întâmpla ceva rău. Cel mai bun lucru în astfel de situații e să prevenim orice pericol. Aveți grijă de voi”, a scris aceasta.

Sursă
locals
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