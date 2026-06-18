O tânără avertizează femeile după ce ar fi fost urmărită pe stradă în Chișinău.

O tânără din Chișinău povestește despre o experiență neplăcută în care a fost urmărită de un individ și vine cu un îndemn către populație să sesizeze oamenii legii la fiecare semnal de pericol.

Într-un video publicat pe rețelele sociale, tânăra spune că a fost urmărită noaptea de un necunoscut dubios, iar din fericire a reușit să solicite ajutorul Poliției pentru a preveni o eventuală infracțiune, scrie locals.md citând stiri.md.

Incidentul ar fi avut loc marți seara, însă sectorul nu a fost menționat.

„Fetelor, femeilor, dragilor, fiți foarte prudente noaptea pe străzile din Chișinău. Aseară am fost urmărită de un individ. Am reușit să sun la Poliție și să-l identificăm. Mă gândesc că în locul meu putea fi oricine. Și oricui i se putea întâmpla ceva rău. Cel mai bun lucru în astfel de situații e să prevenim orice pericol. Aveți grijă de voi”, a scris aceasta.