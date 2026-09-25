theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
25 Septembrie 2026, 10:52
9 863
Copiază linkul
Link copiat

O dronă rusească a lovit un bloc locativ din centrul Kievului: Un adolescent a murit

După cum a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, în sectorul Pecersk o dronă a lovit un bloc de locuințe la etajele 7–10. În urma atacului, a murit un adolescent de 14 ani.

O dronă rusească a lovit un bloc locativ din centrul Kievului: Un adolescent a murit.
O dronă rusească a lovit un bloc locativ din centrul Kievului: Un adolescent a murit.

Totodată, potrivit lui Kliciko, în capitala Ucrainei sunt deja trei răniți. "Toți răniții au fost spitalizați de medici. Unul dintre răniți este în stare gravă", a declarat Kliciko, scrie unian.net.

De asemenea, potrivit șefului Administrației Regionale de Stat din Kiev, Timur Tkacenko, în această noapte au fost înregistrate pagube în trei raioane ale regiunii Kiev.

Astfel, în raionul Brovarî a fost avariată o clădire de depozitare.

În raionul Borispil a fost avariată o clădire de producție, iar în raionul Obuhiv au fost afectate trei gospodării private și patru mijloace de transport.

"În total, în regiune au fost avariate 9 obiective. Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt victime. Serviciile lucrează și înlătură consecințele atacului", a menționat Tkacenko.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici