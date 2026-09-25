O dronă rusească a lovit un bloc locativ din centrul Kievului: Un adolescent a murit.

După cum a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, în sectorul Pecersk o dronă a lovit un bloc de locuințe la etajele 7–10. În urma atacului, a murit un adolescent de 14 ani.

Totodată, potrivit lui Kliciko, în capitala Ucrainei sunt deja trei răniți. "Toți răniții au fost spitalizați de medici. Unul dintre răniți este în stare gravă", a declarat Kliciko, scrie unian.net.

De asemenea, potrivit șefului Administrației Regionale de Stat din Kiev, Timur Tkacenko, în această noapte au fost înregistrate pagube în trei raioane ale regiunii Kiev.

Astfel, în raionul Brovarî a fost avariată o clădire de depozitare.

În raionul Borispil a fost avariată o clădire de producție, iar în raionul Obuhiv au fost afectate trei gospodării private și patru mijloace de transport.

"În total, în regiune au fost avariate 9 obiective. Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt victime. Serviciile lucrează și înlătură consecințele atacului", a menționat Tkacenko.