Deeptech GigaHack 2026: Infrastructura critică, testată în atac real Ⓟ

În premieră, la cea de-a patra ediție Deeptech GigaHack, participanții și-au testat abilitățile de a identifica vulnerabilități, de a exploata sisteme și de a apăra infrastructura critică într-un mediu controlat.

Cybersecurity – Critical Infrastructure OffSec, facilitat de SOC.md și Orbility, a fost construit în format Red Team vs. Blue Team și s-a desfășurat într-un Cyber Range, dezvoltată de echipa SOC.md.

Echipele Red Team au avut misiunea de a identifica vulnerabilități, de a compromite sisteme și de a avansa prin infrastructura simulată. De cealaltă parte, Blue Team a avut rolul de a apăra sistemele, de a monitoriza activitatea și de a recâștiga controlul asupra componentelor compromise. Astfel, participanții nu au lucrat doar la identificarea unor vulnerabilități, ci au trebuit să reacționeze permanent la acțiunile celeilalte echipe și să își adapteze strategiile.

Pentru Red Teams, challenge-ul a inclus mai multe tipuri de sarcini de securitate cibernetică, de la criptografie, exploatarea aplicațiilor web și reverse engineering, până la identificarea și exploatarea vulnerabilităților din infrastructura simulată. Echipele au trebuit să descopere noi puncte de acces, să avanseze prin mai multe niveluri și să atingă obiectivele stabilite în Cyber Range.

Scenariul a fost construit pentru a apropia competiția de situațiile și procesele întâlnite în securitatea cibernetică reală. Infrastructura a inclus mai multe sisteme și obiective, iar participanții au trebuit să analizeze mediul, să identifice vulnerabilități, să ia decizii rapide și să își ajusteze acțiunile în funcție de evoluția atacului și a apărării.

Pe parcursul celor 48 de ore, echipele Red Team au obținut acces la mai multe sisteme și endpointuri și au încercat să își extindă controlul asupra infrastructurii. În același timp, Blue Team a urmărit activitatea din Cyber Range și a intervenit pentru a detecta atacurile, a elimina accesul atacatorilor și a recupera controlul asupra sistemelor compromise. Pentru monitorizare, echipa de apărare a utilizat inclusiv semnalele generate în infrastructură și urmărite prin sistemul SIEM, care a permis identificarea activității echipelor Red Team.

Un element important al challenge-ului a fost faptul că situația din infrastructură se putea schimba permanent. Mai multe sisteme au trecut, pe parcursul competiției, din controlul unei echipe în controlul alteia. În plus, echipele Red Team nu au concurat doar cu Blue Team: o echipă putea încerca să elimine o altă echipă Red Team dintr-un sistem pe care aceasta îl controla, ceea ce a adăugat un nivel suplimentar de strategie competiției.

În cadrul challenge-ului, participanții au trebuit să lucreze în echipă, să își împartă rolurile, să își coordoneze acțiunile, să documenteze ceea ce fac și să ia decizii rapide într-un mediu în continuă schimbare. Astfel, competiția a testat atât competențele tehnice, cât și capacitatea echipelor de a colabora și de a reacționa într-un scenariu complex de atac și apărare.

Miza challenge-ului a fost susținută de un fond total de premiere de 90.000 de lei: 60.000 de lei oferiți de SOC.md și 30.000 de lei de Orbility.

După 48 de ore de competiție în Cyber Range, F-Society a fost desemnată câștigătoarea Cybersecurity – Critical Infrastructure OffSec. La final, echipele Red Team și-au prezentat strategiile, descoperirile și rezultatele obținute pe parcursul competiției.

Pentru Deeptech GigaHack 2026, acest challenge a adus o dimensiune nouă competiției: participanții au putut testa într-un mediu controlat modul în care atacurile asupra infrastructurii pot fi identificate, exploatate și contracarate. Formatul a creat, totodată, un spațiu în care tinerii specialiști și pasionații de cybersecurity au putut lucra cu scenarii și instrumente apropiate de cele utilizate în operațiunile reale de securitate cibernetică.

Pentru unele dintre proiectele dezvoltate la Deeptech GigaHack, competiția este doar primul pas:15 echipe vor beneficia în continuare de mentorat și sprijin pentru a-și dezvolta și testa soluțiile și pentru a intra în contact cu potențiali parteneri. Alte echipe vor avea acces la programe care le pot ajuta să transforme prototipurile dezvoltate în cadrul Deeptech GigaHack în produse viabile.

Deeptech GigaHack 2026 a fost organizat de Technovator, cu sprijinul EU4Innovation East, proiect regional finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Franței și implementat de Expertise France, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) și Innovate Moldova Program, finanțat de Suedia și Regatul Unit, precum și al Central European Initiative (CEI), prin intermediul CEI Know-how Exchange Programme 2025, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene.