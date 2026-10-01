theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
autolatest
1 Octombrie 2026, 10:06
25 909
Copiază linkul
Link copiat

Dacia recheamă peste 6.000 de Duster și Bigster din cauza riscului de rupere a arcurilor din spate

Dacia recheamă 6.275 de automobile Duster și Bigster, fabricate între 9 ianuarie și 25 februarie 2026, la service-uri autorizate din întreaga lume.

Dacia recheamă peste 6.000 de Duster și Bigster din cauza riscului de rupere a arcurilor din spate.
Dacia recheamă peste 6.000 de Duster și Bigster din cauza riscului de rupere a arcurilor din spate.

Problema a fost identificată la suspensia din spate: motivul rechemării este un defect geometric al arcurilor din spate, relatează autolatest.ro.

Din cauza geometriei incorecte, arcurile se pot rupe. Acest lucru poate afecta manevrabilitatea și creează un risc pentru siguranță. Defecțiunea depistată a devenit cunoscută potrivit datelor autorităților germane.

Proprietarilor automobilelor vizate li se vor înlocui gratuit arcurile din spate la un service Dacia autorizat. 

Anterior, o campanie similară a avut deja loc în Franța: acolo, rechemarea a vizat 477 de automobile Bigster și Duster 3. Potrivit Renault Group, nu au fost înregistrate cazuri de defecțiuni raportate de clienți. Înlocuirea ambelor arcuri durează puțin peste 30 de minute.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
autolatest
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici