Dacia recheamă peste 6.000 de Duster și Bigster din cauza riscului de rupere a arcurilor din spate.

Dacia recheamă 6.275 de automobile Duster și Bigster, fabricate între 9 ianuarie și 25 februarie 2026, la service-uri autorizate din întreaga lume.

Problema a fost identificată la suspensia din spate: motivul rechemării este un defect geometric al arcurilor din spate, relatează autolatest.ro.

Din cauza geometriei incorecte, arcurile se pot rupe. Acest lucru poate afecta manevrabilitatea și creează un risc pentru siguranță. Defecțiunea depistată a devenit cunoscută potrivit datelor autorităților germane.

Proprietarilor automobilelor vizate li se vor înlocui gratuit arcurile din spate la un service Dacia autorizat.

Anterior, o campanie similară a avut deja loc în Franța: acolo, rechemarea a vizat 477 de automobile Bigster și Duster 3. Potrivit Renault Group, nu au fost înregistrate cazuri de defecțiuni raportate de clienți. Înlocuirea ambelor arcuri durează puțin peste 30 de minute.