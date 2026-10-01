theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Business News logoBusiness News
1 Octombrie 2026, 09:00
1 870
Copiază linkul
Link copiat

Apartament cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului, în complexul Nixon Ⓟ

În complexul Nixon, fiecare detaliu este creat pentru cei care aleg calitatea, confortul și sentimentul special de a fi în centrul orașului.

Apartament cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului, în complexul Nixon

Ferestrele panoramice deschid o priveliște impresionantă: lumina dimineții, cartierele verzi, arhitectura Chișinăului și luminile orașului seara. Este o panoramă care devine parte din casa ta și îți amintește zi de zi de ce ai ales anume acest loc.

Apartament cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului, în complexul Nixon

Planificările spațioase, tavanele înalte, arhitectura modernă, materialele de calitate și infrastructura bine gândită creează un spațiu în care este plăcut să locuiești, să te relaxezi și să primești oaspeți.

Apartament cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului, în complexul Nixon

Un apartament în Nixon nu înseamnă doar metri pătrați. Este locul tău în primul rând, cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului.

+373 61 11 11 15

www.nixon.md

Apartament cu cea mai frumoasă priveliște asupra orașului, în complexul Nixon

Sursă
Business News logoBusiness News
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici