Europa a cheltuit în doar 8 luni suma record de 7,3 miliarde de euro pentru gaz arctic din Rusia.

În pofida declarațiilor publice privind ruperea legăturilor economice cu Rusia, în primele peste opt luni ale anului curent Europa a plătit circa 7,28 miliarde de euro pentru GNL de la proiectul arctic rusesc „Yamal LNG”.

Aceasta depășește deja nivelul de 7,3 miliarde de euro, înregistrat pe parcursul întregului an 2025, relatează Euronews.

Aceste date au fost făcute publice în cadrul unei investigații realizate de ONG-ul german Urgewald, care identifică instituțiile financiare și companiile ce susțin proiecte dăunătoare climei.

Potrivit Urgewald, în primele opt luni ale anului 2026, în porturile europene au ajuns 156 de încărcături de GNL de la „Yamal”, cu un volum total de 11,39 milioane de tone, în timp ce în perioada similară din 2025 (ianuarie-august) au fost livrate 142 de încărcături, cu un volum de 10,34 milioane de tone; astfel, creșterea anuală a fost de 10,1%.

Datele operaționale ale companiei de analiză Kpler arată că, în perioada 1 ianuarie-5 septembrie a anului curent, porturilor europene le-au revenit 88,9% din totalul exporturilor mondiale de la „Yamal”, față de 78,2% în 2025.

„Acest lucru indică faptul că cumpărătorii din UE încearcă să majoreze la maximum importurile înaintea intrării în vigoare, în ianuarie 2027, a interdicției. Cea mai mare parte a acestor volume este livrată în baza contractelor pe termen lung existente, deoarece achiziționarea de GNL prin contracte pe termen scurt a fost interzisă încă din aprilie anul curent”, a declarat pentru Euronews analistul energetic al Kpler, Charles Costerousse.

Potrivit estimărilor analiștilor energetici, UE a depășit nivelul volumului anual total al achizițiilor în doar opt luni și cinci zile. Acest lucru s-a produs sub influența unei „furtuni perfecte” de factori: creșterea prețurilor la gaze în Europa și majorarea volumelor de livrări, provocată de faptul că conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat funcționarea unei rute-cheie de transport al resurselor energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

În acest sistem de transport maritim domină două companii europene: Seapeak, cu sediul la Glasgow, și compania de transport maritim Dynagas, asociată cu mediul de afaceri grec. În total, navele afiliate acestor două companii europene au asigurat transportul a 72% din întregul volum al exporturilor de GNL de la proiectul „Yamal LNG”.

Șase tancuri petroliere din clasa de gheață Arc7, operate de Seapeak (cu sediul la Glasgow), au transportat, în perioada ianuarie-august, 65 de încărcături cu o greutate totală de 4,73 milioane de tone. Navele companiei Dynagas, asociată cu mediul de afaceri grec, au livrat alte 62 de încărcături, cu o greutate totală de aproximativ 4,5 milioane de tone.

„Europa declară că renunță la resursele energetice rusești. Totuși, aceste cifre demonstrează contrariul, a remarcat Alexander Kirk, coordonator principal de campanii la Urgewald. În primele opt luni ale anului, UE a cumpărat cu 10% mai mult GNL de la „Yamal”, primind aproape 9 din fiecare 10 tone exportate de acest proiect”.

Costerousse a adăugat că printre cei mai mari importatori europeni de GNL de la „Yamal” se numără Franța (4,4 milioane de tone), Belgia (3 milioane de tone), Spania (2,7 milioane de tone) și Țările de Jos (1,1 milioane de tone).

Reuniunea liderilor UE în Arctica

Această creștere a comerțului are loc într-un moment extrem de delicat: pe 13 septembrie, liderii țărilor europene au ajuns în Finlanda la un summit privind Arctica europeană, iar diplomații de la Bruxelles pregătesc cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al UE (Grecia obținând pentru sine o excepție de la interdicția privind importul de GNL rusesc).

Conform rezultatelor investigației, Europa nu este doar principalul cumpărător al produselor rusești, ci și o verigă-cheie în lanțul logistic al comerțului arctic, ceea ce creează o vulnerabilitate serioasă pentru Moscova.

Întrucât apele arctice sunt acoperite de gheață în cea mai mare parte a anului, Rusia utilizează pentru navigație 15 tancuri petroliere specializate din clasa de gheață Arc7.

Cursele scurte către porturile europene permit acestor nave să descarce rapid combustibilul și să revină în Siberia.

Dacă iarna Rusia ar trebui să direcționeze aceleași nave spre Asia, călătoria ar dura cu câteva săptămâni mai mult, iar volumul total al exporturilor de gaze rusești s-ar prăbuși.

În august 2026, „Yamal” a repartizat volumele exporturilor aproape în mod egal: șapte încărcături, cu o greutate totală de 497 945 de tone, au fost livrate în porturile europene, iar alte șapte încărcături (493 855 de tone) — către destinații din Asia.

Totuși, deși deschiderea pe timp de vară a Rutei Maritime de Nord a permis Rusiei să împartă temporar în august livrările pentru export în mod egal între Europa și Asia, această „fereastră de oportunitate” se închide.

Până în decembrie, ruta estică spre Asia devine impracticabilă din cauza gheții, ceea ce face imposibile livrările directe și obligă Rusia să se reorienteze din nou spre direcția europeană.

Interdicția iminentă privind importul de GNL rusesc

Însă testul decisiv va veni la 1 ianuarie 2027, când ar trebui să intre pe deplin în vigoare interdicția oficială a UE privind importul de GNL rusesc și serviciile maritime conexe.

Experții avertizează că, dacă Rusia va pierde accesul la porturile UE, activitatea sa în Arctica se va confrunta cu o presiune fără precedent.

În timp ce liderii europeni se reunesc la Rovaniemi, în Finlanda, pentru a coordona eforturile de asigurare a securității în Arctica în fața expansiunii rusești, activiștii atrag atenția că vistieria militară a Kremlinului este alimentată direct pe seama companiilor energetice europene.

„Nu poate fi ignorat faptul că banii, porturile și serviciile maritime ale UE ajută unul dintre proiectele energetice arctice-cheie ale lui Putin să înregistreze rezultate record”, a avertizat Sebastian Rötters, expert al Urgewald în domeniul sancțiunilor.

Pe fundalul discuțiilor de la Bruxelles privind cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni, activiștii cer guvernelor țărilor europene să elimine lacunele existente. Ei insistă asupra interzicerii imediate a deservirii tancurilor petroliere din clasa de gheață Arc7 și asupra unui embargo dur privind vânzarea către companiile rusești a tancurilor specializate pentru GNL.

Rămâne neclar dacă țările UE — care încă se tem de o creștere bruscă a prețurilor la resursele energetice în perioada de iarnă — vor avea voința politică de a rupe această legătură financiară de miliarde de euro.