Proprietarul terenului unde a explodat drona cere despăgubiri.

„Domnul cu terenul agricol a scris cerere la primărie şi urmează să luam măsuri e prima dată nu am avut aşa ceva, dă doamne să fie şi ultima dată cum pagubele să le calculez, e un lucru foarte greu şi emoţional noi pentru o dronă ne-am speriat aşa de tare că s-a cutremurat casa”, a povestit primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voicu, citată de tvrmoldova.md.

După ce anchetatorii au plecat, localnicii au găsit în câmp alte resturi ale dronei și le-au luat acasă, considerând că le-ar putea fi de folos în gospodărie.

„Am găsit o bucată din aripă. Și numărul. Resturile nu erau multe – le-au luat. Ce am găsit, asta am luat. Șuruburile sunt bune pentru tractor”, a povestit un localnic.

Explozia a fost atât de puternică încât a fost resimțită nu doar în Lopatna, ci și în satele vecine. Oamenii spun că s-au speriat, casele tremurau ca la un cutremur.

„Am găsit drona cum era pe bucăţi, motor, aripi, piese din ea, deja cum a explodat am văzut de acasă. Motorul era la o distanţă de 10-15 metri, să zicem. Pe încolo aripi bucăţi, pe acolo, prin vie. Explozia a fost mare. Asta a durat vre-o 10 secunde şi s-a terminat benzina şi vreo două secunde şi o pară mare a luminat satele noastre. Puternic a cutremurat pământul, la zguduit şi câinii şi găinile au cotcodăcit de spaimă. Am spus că o să dorm afară să le văd dacă vin să nu mai stau în casă”, a povestit un localnic.

„A fost un zgomot de rachetă, după ce a închis geamul trei secunde a trecut şi s-a auzit o bubuitură foarte mare, noi ne-am speriat, am ieşit afară şi după am ieşit toţi vecinii. A fost foarte înfricoşător defapt nici astăzi încă nu ne-am liniştit. Mă gândeam doar la copii, ce să fac, cum să îi salvez?”, a povestit o femeie.

„Zgomotul s-a auzit până în Jora, toți au ieșit afară. Era târziu, dar stătea lumea multă în drum, şi aici şi după s-au dus mulţi pe jos să vadă ce şi cum”, a spus un sătean.

Reamintim că noaptea trecută, în raionul Orhei, în apropierea satului Lopatna, o dronă s-a prăbușit și a explodat. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Ministerul Afacerilor Externe a declarat că la Orhei a explodat o dronă ucraineană, dar responsabilitatea revine Rusiei. În același timp, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a afirmat că în timpul loviturii masive nocturne a Rusiei asupra Ucrainei, pe teritoriul Moldovei a căzut „încă o dronă rusă”.