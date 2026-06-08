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unimedia.info logounimedia
8 Июня 2026, 10:35
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МИД: В Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы, отметив, что власти продолжают консультации с Киевом для выяснения всех обстоятельств инцидента.

МИД: В Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия.
МИД: В Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова сохраняет солидарность с Украиной, сообщает unimedia.info 

«Независимо от происхождения дрона, ответственность за любой беспилотник, который попадает на территорию Республики Молдова, несёт Россия, начавшая незаконную войну в соседней стране. Мы солидарны с украинцами, которые борются и теряют жизни за свободу своей страны, а также за мир на европейском континенте, в том числе за мир в Республике Молдова», — заявили в МИД.

Неизвестный летательный аппарат, предположительно беспилотник, взорвался в ночь с воскресенья на понедельник за пределами населённого пункта Лопатна Оргеевского района. О происшествии около полуночи в полицию сообщил местный житель.

В социальных сетях появились кадры с предполагаемым моментом взрыва. На записях с камер видеонаблюдения слышен мощный хлопок, после которого возникает яркая вспышка.

Источник
unimedia.info logounimedia
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