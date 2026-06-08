В Оргеевском районе взорвался дрон.

Сообщение в полицию поступило около полуночи от местного жителя. Мужчина сообщил, что за пределами населённого пункта заметил «неизвестное летательное устройство, возможно, дрон», которое впоследствии взорвалось, пишет moldova1.md

На место происшествия немедленно выехали специализированные службы и оперативные группы. Территория была оцеплена.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в результате предварительной проверки установлено, что никто из людей не пострадал.

«Сегодня утром следственные действия были возобновлены, а ответственные учреждения продолжают документировать случай и сотрудничают с компетентными национальными структурами для установления всех обстоятельств», — говорится в сообщении полиции.

Расследование продолжается.