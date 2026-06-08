theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
8 Июня 2026, 07:26
32 502
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Оргеевском районе взорвался дрон

В Оргеевском районе рядом с селом Лопатна минувшей ночью взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Оргеевском районе взорвался дрон.
В Оргеевском районе взорвался дрон.

Сообщение в полицию поступило около полуночи от местного жителя. Мужчина сообщил, что за пределами населённого пункта заметил «неизвестное летательное устройство, возможно, дрон», которое впоследствии взорвалось, пишет moldova1.md

На место происшествия немедленно выехали специализированные службы и оперативные группы. Территория была оцеплена.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в результате предварительной проверки установлено, что никто из людей не пострадал.

«Сегодня утром следственные действия были возобновлены, а ответственные учреждения продолжают документировать случай и сотрудничают с компетентными национальными структурами для установления всех обстоятельств», — говорится в сообщении полиции.

Расследование продолжается.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте