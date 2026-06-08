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rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 11:56
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Сибига: Упавший в Молдове дрон — российский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время ночного массированного удара России по Украине на территории Молдовы упал "ещё один российский дрон".

Сибига: Упавший в Молдове дрон — российский.
Сибига: Упавший в Молдове дрон — российский.

"Этот инцидент ясно демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом. Мы выражаем нашу полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии", — написал Сибига в Х в понедельник утром, передает rupor.md

Украинский министр призвал мировых лидеров к более решительным действиям на фоне очередного инцидента с нарушением воздушного пространства Молдовы.

«Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец понял реальность и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя — следовательно, единственный путь для Путина — прекратить эту войну», — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, что минувшей ночью в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна упал и взорвался дрон. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что в Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия.

Сибига: Упавший в Молдове дрон — российский

Источник
rupor.md logorupor
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