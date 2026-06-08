Сибига: Упавший в Молдове дрон — российский
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время ночного массированного удара России по Украине на территории Молдовы упал "ещё один российский дрон".
"Этот инцидент ясно демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом. Мы выражаем нашу полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии", — написал Сибига в Х в понедельник утром, передает rupor.md
Украинский министр призвал мировых лидеров к более решительным действиям на фоне очередного инцидента с нарушением воздушного пространства Молдовы.
«Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец понял реальность и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя — следовательно, единственный путь для Путина — прекратить эту войну», — подчеркнул Андрей Сибига.
Напомним, что минувшей ночью в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна упал и взорвался дрон. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что в Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия.