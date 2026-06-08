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8 Iunie 2026, 18:32
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Mărturiile localnicilor din Lopatna despre drona prăbușită: A luminat tot satul

Zgomotul puternic și lumina intensă au provocat panică și teamă în rândul locuitorilor din satul Lopatna, raionul Orhei, după ce o dronă ar fi explodat noaptea trecută pe un teren agricol din apropierea localității.

Mărturiile localnicilor din Lopatna despre drona prăbușită: A luminat tot satul.
Mărturiile localnicilor din Lopatna despre drona prăbușită: A luminat tot satul.

Localnicii spun că au fost treziți din somn de deflagrație și au descris momentele ca fiind de mare spaimă. Mulți dintre ei spun că nu au mai trăit o situație similară și că explozia a fost resimțită puternic în zonă, transmite tv8.md.

„S-a auzit tare. Prima dată aud de așa ceva, nu șiam eu de dronă. A explodat tare. Ne-am speriat. (...) S-a zguduit casa”, a declarat Maria, o persoană din etate din localitate.

Potrivit Armatei Naționale a Moldovei, sistemele de supraveghere și cele de cooperare transfrontalieră au fixat traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor la ora 00:20, mai mulți locuitori susțin că incidentul a avut loc între orele 22:22 și 23:00.

„Povești. La ora 22:22. Eu am fost acolo. (…) Drona a explodat. Multă lume în drum. Tot satul a ieșit. Din satele vecine au venit”, a declarat un bărbat care a surprins pe camerele video momentul zborului.

O altă persoană din localitate a declarat că a descoperit la fața locului motorul, două bucăți de aripi, fragmente de plastic și o groapă de dimensiunea „unei căldări”.

„A fost special trimisă drona (…) A mers drept. A luminat tot satul”, a adăugat acesta.

Din imaginile surprinse la fața locului se poate observa că drona a căzut pe un câmp arabil din extravilanul localității.

Reamintim că noaptea trecută, în raionul Orhei, în apropierea satului Lopatna, o dronă s-a prăbușit și a explodat. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Ministerul Afacerilor Externe a declarat că la Orhei a explodat o dronă ucraineană, dar responsabilitatea revine Rusiei. În același timp, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a afirmat că în timpul loviturii masive nocturne a Rusiei asupra Ucrainei, pe teritoriul Moldovei a căzut „încă o dronă rusă”.

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