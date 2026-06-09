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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 12:05
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Zelenski a avut o discuție cu emisarii lui Trump la Aeroportul din Chișinău

În timpul unei escale la Aeroportul din Chișinău, în seara zilei de 8 iunie, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avut o discuție cu emisarii lui Donald Trump — Steve Witkoff și Jared Kushner.

Zelenski a avut o discuție cu emisarii lui Trump la Aeroportul din Chișinău.
Zelenski a avut o discuție cu emisarii lui Trump la Aeroportul din Chișinău.

Zelenski a numit discuția cu reprezentanții președintelui SUA „foarte pozitivă”, scrie rupor.md.

„Astăzi, în timpul unei escale la Aeroportul Chișinău, am discutat cu emisarii președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner. A fost o conversație foarte pozitivă”, a declarat Zelenski.

Potrivit acestuia, părțile au discutat despre disponibilitatea de a lucra cât mai activ în săptămânile următoare pentru a avansa eforturile diplomatice.

„Le sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra cât mai activ posibil în săptămânile următoare pentru a revitaliza diplomația menită să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat el.

De asemenea, au fost discutate perspectivele în contextul summitului G7 și a altor evenimente internaționale din iunie. Zelenski a menționat că a transmis informații despre pozițiile și intențiile Moscovei.

Reamintim că Zelenski, după scandalul cu Polonia, a plecat în Europa din Chișinău.

Zelenski a avut o discuție cu emisarii lui Trump la Aeroportul din Chișinău

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rupor.md logorupor
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