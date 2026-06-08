Зеленский после скандала с Польшей улетел в Европу из Кишинева

Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса FlightAware, пишет "Европейская правда".

Судя по данным отслеживания рейсов, самолет Зеленского прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье, 7 июня.

Через некоторое время этот самолет приземлился в аэропорту Лондона.

Также история полетов доказывает, что Зеленский регулярно пользовался аэропортом Жешува для осуществления зарубежных визитов.

В предыдущие годы аэропорт Жешува (Ясёнка) был основным базовым аэропортом для первого самолета, откуда обычно начинались и заканчивались международные поездки главы государства и других делегаций, пользовавшихся этим самолетом.

Пока неизвестно, с чем связано изменение места вылета самолета с Зеленским. Однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за переименования подразделения ССО в честь героев УПА.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого орла – из-за его решения присвоить подразделению ССО название "Героев УПА".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.