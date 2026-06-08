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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 11:56
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Sibiha: Drona prăbușită în Moldova este rusească

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat că, în timpul loviturii masive nocturne a Rusiei asupra Ucrainei, pe teritoriul Moldovei a căzut „încă o dronă rusă”.

Sibiha: Drona prăbușită în Moldova este rusească.
Sibiha: Drona prăbușită în Moldova este rusească.

„Acest incident demonstrează clar că Moscova reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune și Europa în ansamblu. Ne exprimăm sprijinul total pentru prietenii noștri moldoveni și remarcăm condamnarea lor consecventă a agresiunii ruse”, a scris Sibiha luni dimineață, transmite rupor.md.

Ministrul ucrainean a făcut un apel către liderii mondiali pentru acțiuni mai hotărâte în contextul unui nou incident de încălcare a spațiului aerian al Moldovei.

„Presiunea colectivă asupra Rusiei trebuie intensificată, pentru ca în cele din urmă Kremlinul să înțeleagă realitatea și să recunoască că nu va atinge niciodată obiectivele pe câmpul de luptă – prin urmare, singura cale pentru Putin este să înceteze acest război”, a subliniat Andrii Sibiha.

Reamintim că noaptea trecută, în raionul Orhei, lângă satul Lopatna, a căzut și a explodat o dronă. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a declarat că în Orhei a explodat o dronă ucraineană, însă responsabilitatea îi revine Rusiei.

Sibiha: Drona prăbușită în Moldova este rusească

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