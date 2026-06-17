Nosatîi, despre rănirea militarului de la Bălți: S-a produs din cauza indisciplinei personale.

Anatolie Nosatîi a declarat că incidentul de la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova a fost cauzat de indisciplina personală a unui militar prin contract și de mânuirea incorectă a pistolului Glock 19.

„Este un caz de încălcare a regulilor de mânuire a armei, un incident care s-a produs din cauza indisciplinei personale a unui militar prin contract și a mânuirii incorecte a armei. Pe baza anchetei preliminare a Inspecției Militare, am stabilit primele concluzii și vom lua măsuri pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor”, a declarat Nosatîi, citat de rupor.md.

Ministrul a precizat că dosarul este în gestiunea Procuraturii și Poliției, iar Ministerul Apărării colaborează cu structurile competente și oferă toate informațiile necesare. Nosatîi a adăugat că, după incidentele anterioare, ministerul a crescut numărul instruirilor și testelor pentru acordarea accesului militarilor la manipularea armelor. Potrivit acestuia, la aceste activități participă și reprezentanți ai altor structuri, inclusiv ai Ministerului Afacerilor Interne și procuraturii.

Ministrul a mulțumit angajaților serviciilor de urgență care au intervenit prompt după incident, precum și medicilor de la spitalul din Bălți.

„Ei au contribuit semnificativ la stabilizarea stării soldatului rănit. Medicii de la spitalul din Bălți au intervenit foarte profesionist, iar acum soldatul se simte mult mai bine”, a spus Nosatîi.

Răspunzând la întrebarea despre Glock 19, ministrul a declarat că problema nu este în armă, ci în încălcarea regulilor de securitate.

„Glock 19 este o armă performantă de ultimă generație, care se află în dotarea multor armate occidentale. Greșeala principală la mânuirea acestei arme este încălcarea măsurilor tehnice și de securitate. Cartușul în camera cartușului nu se introduce fără necesitate. În cazurile anterioare, această încălcare a fost principală și a dus la tragedie”, a afirmat ministrul.

De asemenea, Nosatîi a exclus varianta unui conflict între militari. Potrivit ministrului, militarul care a tras poate fi atras la răspundere disciplinară, inclusiv concedierea. El a adăugat că pedeapsa poate fi aplicată tuturor persoanelor pe care ancheta le va considera responsabile pentru încălcarea regulilor de siguranță sau a ordinii serviciului militar.

Reamintim că incidentul a avut loc pe 16 iunie la Bălți. În timpul unor exerciții planificate de pregătire de luptă, unul dintre soldații cu termen a tras accidental cu pistolul standard Glock 19, rănindu-și colegul în zona abdomenului. Potrivit datelor ministrului Sănătății, soldatul rănit este în stare gravă, dar stabilă.