В Молдове солдат-срочник получил ранение на учениях после случайного выстрела сослуживца.

Как сообщили в Министерстве обороны, случайный выстрел был произведён из пистолета Glock 19. Пострадавшему военнослужащему на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего его в срочном порядке доставили в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Министерство обороны проведёт служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и сотрудничает с компетентными органами.