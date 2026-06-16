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realitatea.md logorealitatea
16 Июня 2026, 17:51
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В Молдове солдат-срочник получил ранение на учениях после случайного выстрела сослуживца

Инцидент произошёл сегодня, 16 июня, во время учебных занятий в Учебном центре мотопехотной бригады «Молдова».

В Молдове солдат-срочник получил ранение на учениях после случайного выстрела сослуживца.
В Молдове солдат-срочник получил ранение на учениях после случайного выстрела сослуживца.

Как сообщили в Министерстве обороны, случайный выстрел был произведён из пистолета Glock 19. Пострадавшему военнослужащему на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего его в срочном порядке доставили в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Министерство обороны проведёт служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и сотрудничает с компетентными органами.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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