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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 12:27
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Раненый солдат в тяжелом, но стабильном состоянии: Пуля прошла через желудок и легкое

Об этом заявил министр здравоохранения Молдовы Эмиль Чебан, комментируя последствия инцидента, произошедшего накануне в Учебном центре мотопехотной бригады «Молдова».

Раненый солдат в тяжелом, но стабильном состоянии: Пуля прошла через желудок и легкое.
Раненый солдат в тяжелом, но стабильном состоянии: Пуля прошла через желудок и легкое.

По словам главы минздрава, молодой человек был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Бельцкой клинической больницы, где успешно перенес операцию. В лечении также принимала участие команда из Республиканской клинической больницы. Врачи провели все необходимые хирургические вмешательства и установили дренажи, сообщает rupor.md

Эмиль Чебан подробно описал характер полученного огнестрельного ранения:

«Пуля прошла через мечевидный отросток, грудину, желудок, печень, селезенку и нижнюю часть легкого, выйдя в районе ребер». Министр подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем медиков, а сегодня утром, 17 июня, в 08:12 пациента экстубировали — отключили от аппарата ИВЛ.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 16 июня, примерно в 16:40 в Бельцах. По информации министерства обороны, во время плановых занятий по боевой подготовке один из солдат срочной службы проявил неосторожность и совершил случайный выстрел из штатного пистолета Glock 19, попав своему сослуживцу в область живота. Пострадавшему сразу оказали первую помощь на месте и экстренно доставили в больницу. Руководство воинской части находится на постоянной связи с родителями военнослужащего, а министерство обороны совместно с полицией проводит внутреннее служебное расследование для установления всех обстоятельств нарушения техники безопасности.

Источник
rupor.md logorupor
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